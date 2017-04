STASERA IN TV / Oggi, programmi Mediaset: L’Onore e il Rispetto, Fast and Furious (venerdì 14 aprile 2017)

Stasera in tv su Mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 14 APRILE 2017 - Tutti i programmi che andranno in onda in prima serata il giorno 14 Aprile 2017. In questo articolo verranno analizzati nel dettaglio i programmi offerti dal palinsesto Mediaset ed a fine articolo sarà disponibile l'elenco della programmazione. Il giorno 14 Aprile il palinsesto Mediaset accontenterà tutti coloro che amano il buon cinema. Saranno disponibili sulle reti Mediaset infatti, ben 5 pellicole di genere differente, in modo da accontentare praticamente chiunque. Comunque, il programma che si preannuncia essere il più seguito della serata è la fiction di produzione italiana L'Onore e il Rispetto che vede come protagonista l'affascinante attore Gabriel Garko. La Mediaset ha puntato molto su questa serie, che fino ad ora sta riscuotendo un discreto successo di pubblico e si sta confermando come una delle migliori fiction della stagione fino ad ora.

Su Canale 5 quindi, andrà in onda come appena detto la fiction l'Onore e il Rispetto, arrivato ormai alla sua terza puntata, dove si potrà assistere alle conseguenze dovute allo scontro tra il protagonista Tonio ed il gangster Ettore De Nicola, mentre altri personaggi come Rosalinda cercheranno di smuovere le acque da dietro le quinte. In seconda serata sempre su Canale 5 andrà in onda il rotocalco Matrix Chiambretti, condotto dall'eccentrico Piero Chiambretti. Su Italia 1 andrà in onda in prima serata il film Fast And Furious, primo capitolo della spettacolare serie d'azione che vede come protagonisti gli attori Vin Diesel ed il compianto Paul Walker. In seconda serata sempre sullo stesso canale, andrà in onda il film d'azione Arma Letale con Mel Gibson e Danny Glover, diretti da Richard Donner. Su Rete 4 sarà visibile in prima serata il film Suspect - Presunto Colpevole che vede come protagonisti la cantante Cher e l'attore Dennis Quaid, mentre in seconda serata andrà in onda il documentario Piccole Luci. Su La5 verrà trasmessa la divertente commedia romantica Appuntamento a 3, su Mediaset Extra andrà in onda la replica del programma d'intrattenimento Lo Scherzo Perfetto condotto da Teo Mammuccari, su Iris ci sarà la serata poliziesca con il film Resa dei contia Little Tokio, su Italia 2 il genere poliziesco invece sarà oggetto di commedia con il film Scuola di Polizia 2: Prima Missione e sul canale Top Crime continuerà la serie The Mysteries of Laura, giunta ormai al nono episodio. Per quanto riguarda i bambini, sul canale Boing andranno in onda le esilaranti avventure del magico gatto Doraemon e del suo sbadato padroncino Nobita.



PROGRAMMAZIONE SERALE - MEDIASET



Canale 5 ore 21:15 L'Onore e il Rispetto, Fiction Tv

Canale 5 ore 23:30 Matrix Chiambretti, Rotocalco

Italia 1 ore 21:10 Fast and Furious, Film Azione

Italia 1 ore 23:20 Arma Letale, Film Azione

Rete 4 ore 21:15 Suspect-Presunto Colpevole, Film Thriller

Rete 4 ore 23:45 Piccole Luci, Documentario

LA5 ore 21:10 Appuntamento a Tre, Film Romantico

Mediaset Extra ore 21:15 Lo Scherzo Perfetto, Intrattenimento

Iris ore 21:00 Resa dei conti a Little Tokio, Film Poliziesco

Italia 2 ore 21:10 Scuola di Polizia 2: Prima Missione, Film Commedia

Top Crime ore 21:10 The Mysteries Of Laura, Serie Tv

Boing ore 21:15 Doraemon, Cartoni Animati

