STASERA IN TV / Oggi, programmi Rai: Il rito della Via Crucis, Vita di Pi, I soliti Ignoti (venerdì 14 aprile)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 14 APRILE 2017 - La prima serata dei canali della Rai, sarà all'insegna della settimana santa, con la Via Crucis presieduta dal Papa e la musica sinfonica dell'Orchestra di Santa Cecilia. Per il resto spazio ai film e alle serie tv. Su Rai Uno, a partire dalle 21.05, andrà in onda, in Mondovisione, direttamente dal Colosseo in Roma, il rito dellaVia Crucis presieduto da Papa Francesco. A seguire in seconda serata dalle 22.30, andrà in onda lo speciale di Rai Vaticano Viaggio nella Chiesa di Francesco - Speciale Venerdì Santo. Su Rai Due, a partire dalle 21.20, andrà in onda il film d'avventura e drammatico Vita di Pi, con protagonista Suraj Sharma e la regia di Ang Lee. A seguire in seconda serata, a partire dalle 23.35, andrà in onda la rubrica d'attualità TG 2 Punto di Vista. Su Rai Tre, a partire dalle 21.15, andrà in onda il film commedia I Soliti Ignoti, con protagonisti Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni e la regia di Mario Monicelli. A seguire in seconda serata, alle 23.10, andrà in onda il documentario Romero - Voce dei senza Voce. Su Rai 4, a partire dalle 21.05, andranno in onda l'ottavo, il nono e il decimo episodio della sesta stagione della serie tv drammatica Criminal Minds. Su Rai 5, a partire dalle 21.15, andrà in onda dall'Auditorium Parco Della Musica di Roma, l'esibizione dell'orchestra di Santa Cecilia che si esibirà nella composizione musicale di Bach, Passione Secondo Giovanni. Su Rai Movie, a partire dalle 21.20, andrà in onda il film commedia sentimentale Harry ti presento Sally, con protagonisti Billy Crystal, Meg Ryan e Carrie Fisher e la regia di Rob Reiner. Su Rai Premium, a partire dalle 21.20, andrà in onda la serie televisiva - family drama Sorelle, con protagoniste Anna Valle, Loretta Goggi e Ana Caterina Morariu e la regia di Cinzia TH Torrini.

Rai Uno ore 21.05 Rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco, attualità

Rai Uno ore 22.30 Viaggio nella Chiesa di Francesco - Speciale Venerdì Santo, attualità.

Rai Due ore 21.20 Vita di Pi, film avventura-drammatico

Rai Due ore 23.35 TG 2 Punto di Vista, attualità.

Rai Tre ore 21.15 I Soliti Ignoti, film commedia

Rai Tre ore 23.10 Romero - Voce dei senza Voce, documentario.

Rai 4 ore 21.05 Criminal Minds, serie tv drammatica.

Rai 5 ore 21.15 L'orchestra di Santa Cecilia in Passione Secondo Giovanni di Bach, musicale.

Rai Movie ore 21.20 Harry ti presento Sally, film commedia.

Rai Premium oe 21.20 Sorelle, serie tv family drama.

