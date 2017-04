STASERA IN TV / Oggi, programmi Sky: Sleepy Hollow, The Blacklist: Redemption (venerdì 14 aprile 2017)

Stasera in tv su Sky

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 14 APRILE 2017 - La prima serata dei canali Sky, del 14 aprile 2017, ci offre uno nuovo appuntamento con la terza stagione di Italia's Got Talent e il meglio delle serie tv attualmente in circolazione. Per i film spazio alle commedie all'italiana, ai premi Oscar e ai film d'animazione. Su Fox, alle ore 21.00, andrà in onda, in prima tv, l'undicesimo episodio della quarta stagione della serie tv soprannaturale Sleepy Hollow. A seguire, alle 21.50, verrà riproposto il primo episodio della seconda stagione della serie tv horror Outcast. Su Fox Crime, alle 21.00, andrà in onda, in prima Tv, il sesto episodio della prima stagione della serie tv thriller The Blacklist: Redemption. A seguire, alle 21.55, andrà in onda, sempre in prima tv, il diciassettesimo episodio, della dodicesima stagione, della serie tv drammatica Criminal Minds. Su Sky Atlantic, a partire dalle 20.15, verrà riproposta la prima stagione della mini serie tv britannica The Passion. Su Fox Life, alle 21.00, verrà proposta la replica della terza puntata della quarta stagione del reality show Quattro Matrimoni in Italia. A seguire, alle 22.00, verrà riproposto il sedicesimo episodio, della tredicesima stagione, del medical drama Grey's Anatomy. Su Sky Uno, a partire dalle 21.15, andrà in onda, in prima TV, la semifinale della terza stagione dello show Italia's Got Talent. Su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Hits, andrà in onda il film d'azione X-Men: Apocalisse. Con protagonista James McAvoy e la regia di Bryan Singer. Su Sky Cinema Family, a partire dalle 21.00, andrà in onda il film d'animazione Rango. Con la regia di Gore Verbinski. Su Sky Cinema Passion, a partire dalle 21.00, andrà in onda la commedia drammatica Fräulein - Una Fiaba d'Inverno, con protagonista Christian De Sica e la regia di Caterina Carone. Su Sky Cinema Max, a partire dalle 21.00, andrà in onda il film d'azione Big Game - Caccia al Presidente. Con protagonista Samuel L. Jackson e la regia di Jalmari Helander.

PROGRAMMAZIONE SERALE - SKY

Fox ore 21.00 Sleepy Hollow, serie tv

Fox ore 21.50 Outcast, serie tv

Fox Crime ore The Blacklist: Redemption, serie tv

Fox Crime ore 21.55 Criminal Minds, serie tv

Sky Atlantic ore 20.15 The Passion, mini serie tv

Fox Life ore 21.00 Quattro Matrimoni in Italia, reality show

Fox Life ore 22.00 Grey's Anatomy, serie tv

Sky Uno ore 21.15 Italia's Got Talent, show

Sky Cinema Uno ore 21.15 X-Men: Apocalisse, azione

Sky Cinema Hits ore 21.45 X-Men: Apocalisse, azione

Sky Cinema Family ore 21.00 Rango, animazione

Sky Cinema Passion ore 21.00 Fräulein - Una Fiaba d'Inverno, commedia drammatica

Sky Cinema Max ore 21.00 Big Game - Caccia al Presidente, azione

© Riproduzione Riservata.