Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL CONSIGLIO DEL BALLERINO PER IL 5X1000 (OGGI, 14 APRILE 2017) - In questo periodo gli italiani si preparano per la dichiarazione dei redditi e facendola possono destinare delle somme, il 5x000 e l’8x000 ad associazioni enti religiosi. I personaggi famosi sono spesso chiamati a fare da testimonial per questi e Stefano De Martino ha deciso di usare la sua popolarità per fare pubblicità all’associazione no-profit Eu-brain. Nelle scorse ore il ballerino ha condiviso sulla sua pagina Facebook un post con tutte le istruzioni per donare il 5x1000 a questa associazione, accompagnato da un messaggio in cui spiega perché è utile fare la donazione: “Destina il tuo 5x1000 a Eu-Brain. Associazione no-profit che promuove la ricerca sul cervello del neonato al Gaslini e in collegamento con altri centri europei. E' ovviamente un grande impegno ma che con piccoli passi mira ad offrire sempre il meglio per lo sviluppo cerebrale dei neonati meno fortunati”. I fans non hanno lasciato commenti a questo suo post ma hanno deciso di farlo girare attraverso centinaia di like: clicca qui per vedere il post di Stefano De Martino a favore di Eu-Brain. Sul sito dell’associazione viene spiegato meglio il suo duplice scopo: diffondere la cultura neurologica perinatale e raccogliere fondi per incrementare la ricerca nella neurologia perinatale, clicca qui per saperne di più.

