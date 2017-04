SUSPECT - PRESUNTO COLPEVOLE/ Su Rete 4 il film con Cher e Liam Neeson (oggi, 14 aprile 2017)

Suspect - Presunto colpevole, film prima serata

SUSPECT - PRESUNTO COLPEVOLE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 14 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Suspect - Presunto colpevole, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 14 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola thriller che è stata girata nel 1987 dal regista Peter Yates mentre del cast fanno parte la cantante e attrice Cher, che interpreta il ruolo dell'avvocato Kathleen Riley, Liam Neeson che veste i panni di Carl Wayne Anderson, Dennis Quaid è Eddie Sanger e Joe Mantegna interpreta il procuratore Charlie Stella. Le riprese furono effettuate tra il Canada e Washington, negli USA. Liam Neeson, che veste i panni del senzatetto accusato di omicidio, volle immedesimarsi il più possibile in questo ruolo, per questo motivo visse per due giorni per strada a Washington D.C., frequentando i centri di accoglienza per i senza tetto. Anche Cher, che veste i panni dell'avvocato protagonista del film, volle fare del suo meglio per interpretare questo personaggio visto che era completamente digiuna di legge. Così trascorse del tempo negli uffici del procuratore distrettuale di Washington D.C., e disse di essere rimasta stupita di quanto le reali procedure fossero differenti da quanto spesso si vede in televisione o sul grande schermo. Nelle prime locandine che furono prodotte per pubblicizzare il film la T di Suspect aveva la forma del martelletto che il giudice usa in aula per dirimere le cause. Il produttore esecutivo di Suspect, John Veitch, disse che era stato un privilegio poter girare le scene del film nei veri luoghi della giustizia a Washington, e che la produzione aveva avuto il pieno appoggio delle forze governative.

SUSPECT - PRESUNTO COLPEVOLE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 14 APRILE 2017: LA TRAMA - Un senzatetto, reduce del Vietnam che è rimasto privo dell'uso della parola, Carl Wayne Anderson, viene accusato dell'omicidio di Elizabeth Quinn, il cui cadavere viene rinvenuto in un fiume. La donna svolgeva il ruolo di segretaria presso il Dipartimento di Giustizia. Al senzatetto viene assegnato un avvocato d'ufficio, Kathleen Riley. Per l'avvocato è difficile comunicare con Anderson, ma inizia a sospettare che l'uomo sia stato incastrato per un delitto in cui in realtà non c'entra nulla, avendo avuto solo la sfortuna di trovarsi al posto sbagliato al momento sbagliato e di aver costituito per qualcuno il perfetto capro espiatorio. Per cercare di scoprire qualcosa di più sulla morte della Quinn e su chi potrebbe aver avuto un vero motivo per ucciderla, l'avvocato chiede l'aiuto di Eddie Sanger che fa parte della giuria che deve giudicare Anderson.

© Riproduzione Riservata.