Sorelle, Fiction Rai 1/ Ultima puntata: quell'ultimo fatale colpo di scena!

Sorelle

SORELLE, FICTION RAI 1, COMMENTO ULTIMA PUNTATA: L'ASSASSINO DI ELENA E'... (14 APRILE 2017) - Ieri sera 13 aprile è andata in onda su Rai 1 l'ultima puntata di "Sorelle". I fans della fiction saranno disperati per il fatto che sia finita, anche perchè si vocifera che non ci sarà la seconda stagione, come invece si pensava. La storia delle sorelle Silani si è conclusa con molti colpi di scena, che hanno condotto i telespettatori ad un finale davvero inaspettato. Si è scoperto chi è stato ad uccidere Elena, il corpo della quale è stato trovato nella seconda puntata della serie. In realtà il fatto stesso di trovare un assassino avrà un pò deluso quella parte di pubblico che credeva ancora che la donna fosse viva e che si aggirasse per Matera. In ogni caso non si può proprio dire che Roberto era per per i fans il sospettato numero uno: di certo egli non era amato e apprezzato ma non si credeva che fosse addirittura il colpevole. Solo Chiara alla fine capisce che c'è qualcosa che non torna e, trovando i video fatti da sua sorella poco prima di morire, capisce tutto! Per quanto riguarda una seconda stagione, nulla è ancora ufficiale, quindi attendiamo notizie!

