Stefano De Martino, news: nuovo scontro con Belen? Santiago senza il seggiolino su IG Stories

Stefano De Martino (Instagram)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: SANTIAGO IN AUTO SENZA IL SEGGIOLINO, NUOVI PROBLEMI PER BELEN? -Come reagirà Stefano De Martino di fronte al nuovo video realizzato da Belen Rodriguez ? La showgirl, nella giornata di ieri è tornata su Instagram Stories per raccontare, attraverso dei filmati, il momento esatto in cui ha potuto riabbracciare il suo Santiago, che ha passato qualche ora in compagnia dei suoi nonni. Il bambino ha sorpreso tutti spuntando dal tettuccio dell’auto del nonno e con un sorriso furbetto ha salutato sua madre già pronta a immortalarlo in un filmato. “Amore mio della mia vita!”, ha urlato la showgirl, che poco dopo, con la gioia che solo una mamma può provare, è corsa ad abbracciare il suo bambino. Un dettaglio, però, potrebbe riaccendere le polemiche fra i due ex coniugi: il piccolo Santi, infatti, in quel momento non era assicurato al seggiolino per bambini, così come prevede la normativa attualmente in vigore per il trasporto dei più piccoli. Dopo i tanti attacchi degli haters, anche Stefano De Martino dirà la sua? Su Instagram Stories questa vicenda per fortuna non ha avuto strascichi, soprattutto perché la nuova opzione del social network prevede l’eliminazione automatica dei contenuti.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: L’AFTER TRAINING DEL BALLERINO - “After tranining”. Sono queste le parole pubblicate da Stefano De Martino in uno degli ultimi video condivisi sul suo profilo Instagram. Nel breve filmato, che segue gli allenamenti quotidiani a cui il ballerino si sottopone con costanza, è possibile vedere soltanto le sue gambe che percorrono una strada, mentre una canzone fa da contorno all’ultima fase del suo allenamento. Come sempre in questi casi, il video è stato seguito da moltissime fan, che ogni giorno tengono d’occhio il profilo di De Martino per scoprire qualche piccola novità in campo sentimentale e non solo. Per ora, però, il ballerino preferisce dedicare tutte le sue energie al lavoro, senza mai dimenticare Santiago, che naturalmente occupa la parte più importante della sua vita. “Sei una meraviglia di uomo e un papy speciale”, ha scritto fra i commenti una fan sui social, e naturalmente sul web non è la sola a pensarla così.

