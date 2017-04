THE BLACKLIST: REDEMPTION/ Anticipazioni puntata 14 aprile 2017: Scottie vuole uccidere Tom!

The Blacklist: Redemption, in prima Tv assoluta su Fox Crime

THE BLACKLIST: REDEMPTION, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 14 aprile 2017, Fox Crime trasmetterà un nuovo episodio di The Blacklist: Redemption, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "Scambio". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Scottie (Famke Janssen) viene informarta di una minaccia importante che potrebbe devastare il Paese. I federali sono stati infatti informati che un attentatore ha rubato una bombola di sarin e che si troverà a bordo di un aereo di linea. Tom (Ryan Eggold) e Solomon (Edi Gathegi) vengono inviati sotto copertura come finti stewart in modo che possano intercettare il criminale prima che succeda il peggio. Poco dopo il decollo, gli strumenti informatici vengono messi fuori uso grazie ad un disturbatore nascosto nella stiva. Il pilota perde il contatto con la torre di controllo, in modo da diventare invisibile ed anche la squadra a terra ha difficoltà a comunicare con Tom e Solomon. Individuano inoltre Franklin Dutch, un dipendente che dovrebbe trovarsi a Tampa l'indomani, il che rende sospettosa la sua presenza su un aereo diretto a Pechino. Anche se Solomon individua il meccanico, il dispositivo posizionato sul finestrino dal meccanico rompe il vetro. Solomon viene tramortito dai complici che si trovano a bordo, mentre Tom cerca il dispositivo. Piloti e passeggeri vengono addormentati grazie al narcotico nelle mascherine dell'ossigeno. Prima che Tom possa intervenire, i criminali creano un'apertura nel velivolo e fuggono portando via con sé una donna. Scottie affronta quindi il militare che le ha passato l'informazione sul sarin: ha intuito che il pacco era in realtà una persona. Tom prende invece il controllo dell'aereo e riesce a salvare i passeggeri. Più tardi, accede alla cassaforte di Scottie e preleva un documento che consegna ad Howard (Terry O'Quinn). Grazie al codice contenuto, riesce a decifrare il fumetto ed il messaggio nascosto. Tom tuttavia gli rivela di aver visto nella cassaforte anche un'impronta della sua mano, negli anni dell'infanzia, e conclude che la cospirazione di cui gli ha parlato il padre in realtà non esiste e che Scottie non è quindi un agente dormiente. Solomon invece riesce ad individuare uno dei criminali e lo tortura perché gli riveli dove si trovano i complici. Dopo avergli raccontato di come ha ucciso il primo uomo, il compagno della madre, Solomon ottiene l'informazione che sta cercando. Una volta arrivata nel nascondiglio, la squadra scopre però che sono stati tutti uccisi e che Aldon Braddock (Jim Parrack) ha rapito Jennifer Lin (Emily Chang), la sua ex fidanzata.

THE BLACKLIST: REDEMPTION, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 14 APRILE 2017, EPISODIO 6 "SCAMBIO" - Nel sesto episodio di The Blacklist: Redemption, i riflettori si punteranno su Howard e Scottie. Grazie al nuovo caso, la trama ci parlerà infatti della relazione fra padre e figlio, che ci riporterà inevitabilmente a Tom. Abbiamo visto infatti come il rapporto fra quest'ultimo ed Howard sia vacillato quando l'ex agente ha scoperto che non esiste alcuna cospirazione. La trama principale si concentrerà infatti sul rapimento di una famiglia da parte di Diego Rocha, membro dell'Intelligence del Brasile ed ora in pensione. Per liberare gli ostaggi pretenderà infine che Carlos Cantara, uno dei suoi uomini, venga liberato. Scottie dovrà quindi scendere in campo con tutte le sue conoscenze per riuscire a capire perché Rocha non abbia potuto mai vedere Cantara, scoprendo che si tratta in realtà di un informatore dell'FBI. Scottie scoprirà invece che il marito è ancora vivo, mentre Tom viene informato che Howard si trova all'interno di una struttura protetta da cui cercherà di farlo evadere grazie all'aiuto di Nez. Alla fine i due coniugi avranno modo di confrontarsi in un faccia a faccia, mentre Dumont riuscirà a scoprire che Tom è coinvolto nel salvataggio di Howard. Nonostante lo stupore, Scottie incaricherà Solomon di ucciderlo.

