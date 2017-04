TONIO FORTEBRACCI/ Gabriel Garko, torna la fiducia per De Nicola (L’onore e il rispetto 5, puntata 14 aprile)

Gabriel Garko è Tonio Fortebracci

TONIO FORTEBRACCI, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA GABRIEL GARKO: LA SFIDA CON ETTORE DE NICOLA (L’ONORE E IL RISPETTO 5, PUNTATA 14 APRILE 2017) Fiato sospeso per la sorte di TonioFortebracci, il personaggio interpretato da Gabriel Garko protagonista della fiction L’onore e il rispetto - Ultimo capitolo. Ettore De Nicola è infatti pronto a sparargli. Ma come mai i due acerrimi nemici si sono ritrovati uno di fronte all’altro? Avevamo lasciato alla fine della prima puntata Tonio al commissariato per scoprire la sua identità, dato che non riusciva a ricordare nemmeno il suo nome. Daria l’ha così aiutato a ricordare la sua famiglia, in particolare Antonia. Una talpa avvisa però Trapanese che Fortebracci è in vita e così arriva l’ordine di eliminarlo. Il protagonista riesce a scampare all’agguato, aiutato anche dalla Bertolaso, da cui poi fugge, ritrovando Michela. La donna lo aiuta a recuperare altre informazioni sul suo passato, finché un ricordo affiora nelle memoria di Tonio: De Nicola gli diceva di aver ucciso i suoi figli, oltre che Carmela. Preso dalla disperazione, ormai per l’uomo non resta che la vendetta. A nulla valgono i tentativi di dissuaderlo da parte di Michela e di Daria.

TONIO FORTEBRACCI, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA GABRIEL GARKO: RIUSCIRÀ A SCAMPARE ALL’AGGUATO? (L’ONORE E IL RISPETTO 5, PUNTATA 14 APRILE 2017) Alla fine della seconda puntata abbiamo quindi visto che Tonio si mette in cerca di una pistola, ma dato che sulla sua testa c’è una taglia di De Nicola, finisce presto per essere riconosciuto e cadere in trappola. Fortebracci si trova quindi in una strada senza uscita, con davanti a sé Ettore e tre suoi uomini armati fino ai denti e pronti a fare fuoco. Oltretutto Tonio è ancora disarmato. Nel finale di puntata non siamo riusciti a vedere nient’altro e resta quindi da capire se Tonio riuscire a scampare anche a quest’altro agguato e se sì in che modo, visto che apparentemente non sembrerebbe poter avere scampo. Tuttavia è logico immaginare che non possa accadergli nulla di irreparabile, visto che siamo solo alla terza puntata della serie.

