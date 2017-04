TOTO' TRUFFA '62/ Su La7 il film con Totò e Nino Taranto (oggi, 13 aprile 2017)

Totò Truffa '62, film prima serata

TOTO' TRUFFA '62, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 14 APRILE 2017: IL CAST - Totò Truffa '62, il film in onda su La7 oggi, venerdì 14 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia realizzata in Italia nel 1961 e prodotta da Isidoro Broggi e Renato Libassi per la regia di Camillo Mastrocinque, mentre nel cast figurano grandissimi nomi della commedia all’italiana come Totò, Nino Taranto, Amedeo Girard, Estella Blain, Carla Macelloni, Luigi Pavese, Mario Castellani ed un giovanissimo Oreste Lionello. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

TOTO' TRUFFA '62, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 14 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di un uomo di nome Antonio (Totò) e Camillo (Nino Taranto) i quali sono due truffatori e vivono grazie ai continui raggiri e truffe che mettono in piedi a danno di poveri ignari. Sono molti anni quindi che i due amici e colleghi vivono di questi espedienti e sono sempre riusciti ad uscire indenni da queste storie grazie ad un loro amico nonché compagno di scuola che è un commissario di Polizia ed ossia il commissario Malvasia (Ernesto Calindri) che chiude un occhio di fronte alle loro illegalità. Antonio inoltre ha una figlia di nome Diana (Estella Blain) che studia nel più prestigioso e rinomato collegio nel quale vi è una retta molto salata che il povero Antonio è costretto a saldare puntualmente. Proprio questa pesante scadenza è il motivo che ha spinto Antonio a voler cercare questa attività illecita di truffatore di cui naturalmente sua figlia non è a conoscenza. Antonio invece ha da sempre raccontato a sua figlia Diana di essere un importante diplomatico e che a causa del lavoro è sempre costretto a girare per l’Italia e per il mondo. Tuttavia le cose iniziano a complicarsi quando Antonio un giorno truffa un giovane ragazzo di cui però non conosce l’identità. Si tratta del figlio del commissario Malvasia, un ragazzo di nome Franco (Geronimo Meynier) che nel frattempo ha stretto un’amicizia ma anche qualcosa di più proprio con Diana. Antonio infatti si era fatto pagare promettendo a Franco un posto di lavoro che in realtà non aveva ma che successivamente avendone scoperta l’identità deve in qualche modo trovare. Antonio allora lo farà assumere come ragioniere in un azienda alquanto sospetta, infatti proprio il povero Franco verrà coinvolto negli affari illeciti del datore di lavoro e verrà arrestato. Tuttavia, il destino salverà la situazione, in quanto Antonio riceverà in eredità un importante somma di denaro con la quale non solo ripagherà i truffati ma permetterà a sua figlia e a Franco di sposarsi con una fastosa cerimonia.

