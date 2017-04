UN POSTO AL SOLE / Anticipazioni 14 aprile: Susanna confessa a Niko i suoi sentimenti?

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 14 APRILE: SUSANNA E' INNAMORATA DI NIKO? - Neppure il Venerdì Santo ferma la programmazione di Un posto al sole che tornerà questa sera su Rai 3, a partire dalle ore 20:40 circa. In tale episodio, Susanna sarà ancora molto provata dalle recenti vicissitudini e dalla scoperta del suo fidanzamento con Pasquale da parte di Niko. La giovane avvocatessa si concederà una serata nella quale berrà qualche bicchiere di troppo: l'alcool la renderà improvvisamente più coraggiosa del solito, troverà il coraggio di confessare all'ex collega di essersi innamorata di lui? E se sì, quali saranno le sue conseguenze della sua dichiarazione d'amore? Molti altri abitanti di Palazzo Palladini saranno costretti ad affrontare problemi più o meno gravi: Michele, resosi conto che una dieta non sarà sufficiente per perdere i chili di troppo, tornerà alla carica con Patrizio, chiedendogli di potersi unire a lui negli allenamenti in palestra. La reazione di Rossella però non sarà delle migliori. Riuscirà a convincere il padre a non fare squadra con il fidanzato? Archiviate le minacce di Luca, Ornella dovrà fare i conti con le ingiurie sui social network: Raffaele sarà molto preoccupato per le sue sorti, riuscirà a salvare la moglie da questo ennesimo problema? Vittorio si sentirà finalmente libero, ma la recente esperienza gli ha fatto capire qualcosa di molto importante. Per questo avrà per il padre una clamorosa proposta, di cosa si tratterà?

