UNA VITA / Anticipazioni italiane e spagnole: Casilda confessa il suo coinvolgimento nell'attentato?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LEONOR VENDE LE MINIERE E... - Nelle prossime puntate italiane di Una vita verranno per la prima volta nominati dei misteriosi terreni acquistati da Maximiliano e apparentemente privi di valore. Dovremo attendere solo qualche settimana per apprendere che in realtà il defunto Hidalgo non si è sbagliato, comprando delle ricchissime miniere d'oro che renderanno Leonor e Rosina la famiglia più benestante di Acacias 38. Per diversi mesi tutto andrà per il meglio, anche se qualcosa di grave accadrà quando la moglie di Pablo farà ritorno dall'Africa. In tale circostanza era stata ridotta in schiavitù e avrà bisogno di una cifra di denaro molto alta se vorrà essere liberata definitivamente da questo legame. Sarà per questo che cercherà di vendere la quota di sua proprietà per ottenere liquidità immediata e Ramon correrà in suo aiuto. Sarà lui la persona interessata ad acquistare tali giacimenti, anche se la situazione potrebbe complicarsi quando il marito di Trini faticherà ad ottenere il denaro richiesto in banca. Leonor finirà in grossi guai?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 14 APRILE: CASILDA CONFESSA LE SUE 'NON COLPE'? - Le indagini relative all'attentato che ha ucciso Maximiliano hanno causato un grande senso di colpa in Casilda. La cameriera degli Hidalgo, infatti, si è resa conto di avere trasportato in chiesa il vaso nel quale era stata nascosta la bomba e di avere avuto un ruolo attivo nell'esplosione. Distrutta per questa scoperta, la dolce domestica non saprà come comportarsi e deciderà di chiedere consiglio a Lolita, alla quale confesserà le sue colpe. Sarà l'amica e collega a questo punto a dirle che non potrà mantenere a lungo un simile segreto, dicendole che sarebbe meglio raccontare alla polizia quanto scoperto. Ma con Mauro fuori dai giochi, sarà facile per lei dimostrare la sua innocenza? L'ispettore avrà anche altro a cui pensare: dopo avere scoperto che Humilidad presto prenderà i voti, San Emeterio ha deciso di concedere un'occasione alla sua storia d'amore con Teresa, scambiando con lei un nuovo bacio appassionato. Il lieto fine sarà vicino per questa coppia?

