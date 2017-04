UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Gemma Galgani all'assalto di Marco, vacanza d’amore a Pasqua? (Trono Over)

Gemma Galgani

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI VUOLE MARCO FIRPO A TUTTI I COSTI – Gemma Galgani non ha alcuna intenzione di arrendersi e di buttare la spugna. La dama del trono over di Uomini e Donne ha un obiettivo preciso: conquistare il cuore di Marco Firpo. Dopo la fine della storia con Michele D’Ambra, Gemma ha deciso di riconquistare il cuore di Marco con cui ha già avuto un breve flirt. Per raggiungere il suo obiettivo, Gemma si è trasformata in una vera corteggiatrice al punto che la dama dopo l’esterna nella casetta sull’albero ha deciso di portare Marco a fare una gita al lago. Tra la dama e il cavaliere, complice l’atmosfera romantica, c’è stato anche un bacio molto passionale. Nonostante tutto, Marco Firpo non si sbilancia dichiarando di voler rispettare ciò che il destino ha deciso per loro. La pensa diversamente, invece, Gemma Galgani che non ha alcuna intenzione di arrendersi e vuole conquistare il cuore di Marco a tutti i costi.

L’obiettivo di Gemma Galgani, tuttavia, è davvero avere una storia d’amore con Marco Firpo? Alcuni fans del trono over di Uomini e Donne sono sicuri che l’obiettivo della dama sia scatenare la gelosia di Giorgio Manetti. Se così fosse, la strategia di Gemma starebbe cominciando ad avere effetto. Giorgio, infatti, ha puntato nuovamente il dito contro Gemma accusandola di prendere in giro Marco e di non essere realmente interessato al cavaliere dai lunghi capelli biondi. Quale sarà dunque la verità? Forse lo scopriremo subito dopo Pasqua. Per le vacanze, infatti, Gemma e Marco potrebbero decidere di trascorrere qualche giorno insieme per capire cosa succederà alla loro storia.

