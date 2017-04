UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Marco Cartasegna scalda i motori: arriva Ginevra Lambruschi (Trono Classico)

Marco Cartasegna

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: GINEVRA LAMBRUSCHI, EX DI BETTARINI JR, SBARCA ALLA CORTE DI MARCO CARTASEGNA – Il trono di Marco Cartasegna comincia a diventare davvero interessante. Il tronista 26enne è sempre più interessato a Giorgia Pisana e Federica Benincà con le quali il rapporto è già arrivato ad un rapporto superiore rispetto alla semplice conoscenza. La scelte del tronista milanese, però, è ancora molto lontana anche perché l’arrivo di una nuova corteggiatrice potrebbe cambiare le carte in tavola. Secondo quanto scrive il portale Anticipazioni.tv, alla corte di Marco Cartasegna potrebbe arrivare presto Ginevra Lambruschi. Il nome della ragazza è già molto noto dal momento che, nel suo passato, vanta una storia con Niccolò Bettarini, il primogenito di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Ginevra, inoltre, è molto conosciuta sui social essendo una delle fashion blogger italiane più famose. Il suo profilo Instagram, infatti, vanta quasi 400mila followers. Secondo alcune indiscrezioni riportate sempre dal portale Anticipazioni.tv, inoltre, pare che Ginevra abbia già girato alcune esterne. Sarà vero o si tratterà dei soliti rumors?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI PROSSIMO ALLA SCELTA – E’ ormai prossimo alla scelta, invece, Luca Onestini che sicuramente sceglierà tra Soleil Sorgè e Cecilia Zagarigo. Non sembra avere molte possibilità di riconquistare il cuore del tronista di Uomini e Donne, infatti, Giulia Latini, protagonista anche di accese discussioni sui social con il fratello di Luca. Dopo aver visto le prime due esterne, Cecilia Zagarrigo è diventata la favorita numero uno. Con l’ex corteggiatrice di Oscar Branzani, chiamata in puntata proprio da Luca, è nato un feeling speciale che si è tramutato subito in un’attrazione fatale. Tuttavia, l’interesse del tronista per Soleil Sorgè resta. Il rapporto tra Luca e Soleil, però, va avanti tra alti e bassi. Il tronista continua a non fidarsi della voglia della Sorgè di avere un futuro nel mondo dello spettacolo vedendo, al contrario, in Cecilia una ragazza più matura e con una visione della vita simile alla sua. Tra Soleil e Cecilia, dunque, chi conquisterà il cuore di Luca?

