Una vita anticipazioni puntata 15 aprile: Leonor accusa Mauro, la morte di Maximiliano poteva essere evitata?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 15 APRILE: LEONOR ACCUSA MAURO! - Arrivano buone notizie per i telespettatori di Una vita, che potranno seguire le vicende della loro telenovela preferita anche domani, a partire dalle ore 14:10 circa. In tale appuntamento sarà tutto pronto per i funerali di Maximiliano, morto durante l'attentato che ha devastato il quartiere di Acacias 38. Leonor e Rosina non si daranno pace per quanto accaduto e durante la cerimonia accadrà qualcosa di sorprendente che vedrà coinvolta la moglie di Pablo: quando vedrà Mauro avrà un crollo emotivo e lo accuserà di non avere fatto nulla per evitare che l'attentato venisse pianificato. L'ispettore, che aveva cercato di convincere Peirò ad indagare su un possibile piano anarchico, non potrà fare altro che tranquillizzare Leonor, pur consapevole di avere la sua parte di colpa. Poco prima, però, lo stesso San Emeterio consiglierà a Peirò di proseguire le indagini a partire dalle domestiche di Acacias 38: in soffitta qualcuna di loro potrebbe nascondere importanti notizie. E come ben sappiamo si tratterà proprio di Casilda!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 15 APRILE: LE HILDAGO IN ROVINA - Le brutte notizie non arriveranno da sole nella puntata di Una vita, trasmessa su Canale 5 domani pomeriggio. In essa, infatti, Leonor e Rosina saranno ancora molto provate per la morte di Maximiliano e avranno un duro confronto con Mauro durante il funerale. Ma ci sarà anche altro da temere: Felipe, infatti, informerà Celia di un terribile errore (o presunto tale...) di Maximiliano poco prima della sua morte. L'uomo aveva infatti investito tutto il suo denaro per acquistare un terreno lontano da Acacias 38 e apparentemente privo di valore. La vedova e la figlia del defunto si troveranno presto sul lastrico, non avendo nessun altro mezzo di sostentamento ad esclusione dei lavori pubblicati da Leonor. Ma davvero Felipe farà bene ad essere così negativo nei confronti del'amico appena morto? Vi invitiamo a non perdere di vista questa vicenda che nelle prossime settimane potrebbe riservare importanti novità per le due donne. Il dolore lascerà presto lo spazio ai sorrisi?

