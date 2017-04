Uomini e Donne/ Anticipazioni: oggi, 14 aprile, in onda il trono Over! Polemiche e bugie vengono a galla!

uomini e donne

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda la seconda parte del Trono Over: Gemma vuole Marco ma interviene Giorgio (14 aprile 2017) - La settimana di Uomini e Donne si conclude con la seconda ed ultima parte del Trono Over. Dopo le lacrime di Graziella, che qualcuno inizia già a paragonare alla Galgani, oggi si riparte proprio con Gemma e Marco che continuano con la lista delle canzoni da ballare preparate dalla nota dama. Così ballano Elodie su "Tutta colpa mia" e Tina nota che Marco rifiuta il bacio che Gemma cerca di darle, poi si balla la Amoroso su "Vivere a colori". Intanto le signore del parterre la criticano duramente, esequestrano Marco dalle sue braccia; Giorgio Manetti invece sembra basito, come osserva Maria, ma lui dice che gli si è bloccata la digestione ma non se la sente di dare giudizi visto che non è la persona più adatta a fare “lezioni d’amore”! Tra Manetti e Marco c'è un vivace scambio di battute durante il quale il secondo dichiara di essere stato ben chiaro con Gemma che per lui è solo un'amica.

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda la seconda parte del Trono Over: le bugie di Sossio vengono a galla (14 aprile 2017) - Mauro e Sossio siedono al centro ma il secondo è decisamente arrabbiato in quanto non ha apprezzato che Lisa abbia ballato con Mauro dopo un rifiuto a lui. Mauro però si vede con Sabrina, così questa sera non usciranno insieme anche se in camerino il cavaliere le ha fatto trovare delle rose. Ad essere contrario alla decisione si Sossio è però Nino, che ricorda come lui stesso abbia sempre preferito la "conoscenza multipla"; così tra i due, da sempre rivali, si scatena un nuovo scontro. Se tra Sabrina e Mauro procede bene, Sossio svela poi che avrebbe voluto fare una sorpresa a Giovanna, portandola alla Fontana di Trevi, tuttavia lei gli ha dato buca per uscire con Francesco anche se ha fatto cospargere la sua stanza di petali di rosa. Quest'ultima dichiarazione scatena lo studio contro di lui e dà ragione all'intervento fatto da Nino che rincara la dose. Lisa allora chiude con Sossio ritenendolo un bugiardo.

