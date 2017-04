VITA DA PI/ Su Rai 2 il film con Suraj Sharma e Irrfan Khan (oggi, 14 aprile 2017)

Vita da Pi, film prima serata

VITA DA PI, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 14 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Vita di Pi, il film in onda su Rai 2 oggi, venerdì 14 aprile 2017 alla ore 21.20. Una pellicola di genere avventura e drammatica dal titolo originale Life of Pi, ed è stata diretta nel 2012 dal regista Ang Lee. La sceneggiatura si basa su un romanzo di Yann Martel, che ha lo stesso titolo e che è stato pubblicato nel 2001. L'attore protagonista è Suraj Sharma, che interpreta il personaggio principale Pi da ragazzo, invece, da adulto ha il volto di Irrfan Khan. Rafe Spall veste i panni dello scrittore Yann Martel, del cast di attori fa parte anche Gerard Depardieu che interpreta il cuoco. Nel film, Pi cerca di spiegare il suo strano nome associandolo al concetto matematico del Pi Greco. I giorni che passa sulla scialuppa con la tigre sono 227, il pi greco ha un valore che si può indicare in modo approssimativo con 22/7. All'inizio il casting prevedeva che a recitare il ruolo dello Scrittore che contatta Pi dovesse essere Tobey Maguire. Ang Lee però poi decise di rimpiazzarlo con un nome meno noto, perché si trattava solo di un piccolo ruolo. L'attore che interpreta Pi, Suraj Sharma, non ha recitato mai con una tigre vera, ma questa è stata costruita con l'aiuto della computer grafica. Solo per girare pochissime scene si è ricorso ad un animale vero. Suraj Sharma non voleva avere il ruolo di Pi, in realtà si era presentato ai casting solo per accompagnare suo fratello, ma il regista lo trovò perfetto per la parte. Ottenne così il ruolo di Pi contro ben 3000 contendenti avversari. La tigre si chiama Richard Parker per un equivoco, il suo nome doveva essere Thirsty (assetata) ma all'anagrafe le fu assegnato il nome dell'uomo che l'aveva catturata. Il nome Richard Parker ricorre spesso nelle storie che parlano di naufragi. Ma ecco in breve la trama del film.

VITA DA PI, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 14 APRILE 2017: LA TRAMA - Pi è l'abbreviativo con il quale si fa chiamare Piscine Molitor Patel, un ragazzino che vive in India con la sua famiglia. La storia è raccontata da lui stesso quando, ormai adulto, viene contattato da uno scrittore in cerca di ispirazione per il suo prossimo romanzo. Pi è sempre stato un ragazzo stravagante, intento ad interrogarsi sul senso della vita attraverso lo studio delle varie religioni. Un giorno suo padre decide di trasferirsi in Canada con tutta la famiglia per via delle difficoltà economiche che sta attraversando, ma il viaggio non va per il verso giusto e la barca su cui viaggiano affonda. Pi sopravvive, unico superstite insieme alla tigre Richard Parker, con la quale dovrà imparare a convivere....

