AMICI 2017 SERALE / Anticipazioni puntata 15 aprile: diretta, chi sarà eliminato? Morgan via per gli ascolti?

AMICI 2017 SERALE ED. 16 ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 15 APRILE: MORGAN VIA PER IL FLOP DEGLI ASCOLTI? - Grande attesa per la quarta puntata del serale di Amici 16 che, registrata domenica scorsa, andrà in onda questa sera con l’auspicio di riuscire a vincere nuovamente la sfida degli ascolti. Quest’anno, lo spettacolo messo in piedi da Maria De Filippi, pare non conquistare il pubblico da casa come invece accadeva durante il corso degli anni precedenti: quali sono le problematiche più di rilievo? La sedicesima edizione è un poco partita in sordina forse per la mancanza di evidentissimi talenti. La scorsa edizione infatti, Elodie e Sergio Sylvestre, possedevano davvero una marcia in più e, gli ultimi risultati ne sono la viva dimostrazione. L’edizione di quest’anno invece, è stata immediatamente “presa di mira” per colpa dei lunghissimi salti temporali che differenziano la realtà dei fatti con la messa in onda dei daytime. Queste problematiche però, sono rientrate dopo la fine di Sanremo 2017 e il rientro in “base” da parte di Maria De Filippi. Attualmente invece, il pubblico “soffre” della mancata diretta e, gli spoiler e le anticipazioni che emergono massicciamente una settimana prima, di certo non aiutano il programma che sta registrando degli ascolti visibilmente sottotono. Lo scorso sabato per esempio, Ballando con le stelle, ha avuto la meglio contro il terzo appuntamento del serale di Amici. Questa notizia, ha immediatamente decretato il programma di Maria come il suo primo vero “flop” stagionale: andrà meglio? Sicuramente sì considerato che sui social, il pubblico attende con ansia di vedere cosa sia realmente successo con Morgan. Quella di questa sera, infatti, sarà l’ultima puntata che vedrà Morgan alla guida della squadra bianca. Sin dalle prime battute, il quarto serale di Amici 2017 sarà ricco di polemiche e di dure critiche nei confronti di Castoldi. Con l’addio di Morgan, dunque, Maria De Filippi punta a vincere nuovamente la gara degli ascolti. Ci riuscirà?

AMICI 2017 SERALE ED. 16, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 15 APRILE: TORNA ROBERTO SAVIANO, EMMA APRE LE DANZE - Grandissima attesa per la quarta puntata del serale di Amici 2017 che aprirà i battenti sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset nel prime time di oggi, sabato 15 aprile. Morgan uscirà di scena più volte, fino al “colpo di grazia” definitivo di questa settimana. Olivero contro Sebastian, avrà la peggio dovendo abbandonare il serale dopo quattro appuntamenti. Spazio per gli ospiti ed i duetti musicali così come anticipato attraverso il nostro precedente focus. Emma Marrone interverrà in studio al fianco di Maria De Filippi per l’intera puntata mentre i ragazzi in gara, duetteranno e si confronteranno con Il Volo, Luis Fonsi, James Blunt e Susanna Salvi. Per lo spazio dedicato all’approfondimento, ci sarà un nuovo intervento di Roberto Saviano che parlerà di cyber bullismo. Lo scrittore, cercherà di fare riflettere i ragazzi sull'uso intelligente della parola e, prendendo spunto dai libri della poetessa russa Anna Achamatova, il suo discorso si svilupperà: “Vado ad Amici per parlare ai ragazzi. Per me è ogni volta una sfida perché non fanno sconti. Desideravo parlare ai ragazzi di un mondo che conoscono bene, quello dei social e ho provato a farlo parlando d'amore", ha anticipato. Emma Marrone inoltre, prima di affiancare Maria, aprirà le danze della puntata con il gioco: "Chi inizierà" per comprendere quale squadra dovrà iniziare le esibizioni del quarto appuntamento di Amici 16.

AMICI 2017 SERALE ED. 16, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 15 APRILE: OSPITI E DUETTI - In attesa di scoprire chi prenderà il posto di Morgan al timone della Squadra Bianca, questa sera, sabato 15 aprile, dalle 21.10 su Canale 5 si riapriranno i battenti della quarta puntata con il serale 2017 di Amici 16, condotto da Maria De Filippi. Oltre al cast ufficiale, ritroveremo naturalmente i ragazzi di questa sedicesima edizione. Mike Bird, Thomas, Shady, Sebastian e Oliviero di bianco vestiti, contro Riccardo, Federica, Cosimo e Andreas con indosso le maglie blu. Al termine delle sfide giudicate dai quattro giudici con la partecipazione di Luca Argentero, l’ultima sfida vedrà confrontarsi Sebastian contro Oliviero con l’uscita di quest’ultimo così come si è avuto modo di evidenziare in rete attraverso le anticipazioni. Spazio anche agli ospiti musicali con la presenza di Emma Marrone che aveva anche inaugurato la prima puntata in duetto con Elisa. La cantautrice salentina però, per un calo di voce con canterà ma sarà presente nel corso dell’intera puntata al fianco di Maria De Filippi. Per quanto riguarda invece i duetti in musica, si comincerà con il trio di tenori de Il Volo che canteranno una canzone di Frank Sinatra (“My Way”) con alle spalle la coreografia ballata da Sebastian contro Andreas. Successivamente arriverà in studio anche il musicista latino americano Luis Fonsi, che canterà la sua hit-tormetone “Despacito” con alle spalle un quadro ballato da Cosimo. Grandissima attesa anche per James Blunt che duetterà con Shady e poi Federica, sulle note della sua bellissima “You’re Beautiful”. In ultimo, Susanna Salvi, prima ballerina del Teatro dell’Opera di Roma interpreterà una variazione de “Lo schiaccianoci”.

AMICI 2017 SERALE ED. 16, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 15 APRILE: LUCA ARGENTERO QUINTO GIUDICE, L’ULTIMA VOLTA DI MORGAN - Stasera, sabato 15 aprile, le vacanze pasquali saranno anticipate da un momento di grande tensione: l'ultima apparizione televisiva di Morgan al serale 2017 di Amici 16. A parte la breve ironia per smorzare un poco di ansia, quella in onda a breve sarà una vera puntata bomba. Dalle 21.10 circa, su Canale 5 si apriranno i battenti del quarto appuntamento con il talent show più amato della televisione italiana: Amici di Maria. L'uscita di scena di Marco Castoldi come ben sapete, si è portata dietro una serie infinita di polemiche e, in attesa di scoprire chi prenderà il posto del camaleontico ex vocal coach della Squadra Bianca, vediamo quali sono le anticipazioni del nuovo appuntamento. Mediaset ha anche pubblicamente annunciato la querela nei confronti di Morgan e, in tanti, si aspettano una clip (precedentemente registrata così come l'intera puntata) dove verrà svelato in anteprima il nome ufficiale del suo sostituto. E così, mentre in rete si palesano i più disparati nomi (da Emma Marrone a Stash che però ha smentito, Ermal Meta, Fabrizio Moro e Alessandra Amoroso), la quarta puntata del serale di Amici prenderà ugualmente vita sull'ammiraglia Mediaset. Oltre ad Elisa e Morgan, ritroveremo anche i co-coach (Boosta e Alessandra Celentano per i bianchi contro Rudy Zerbi e Veronica Peparini per i blu) ed i quattro giudici, Ermal Meta, Ambra Angiolini, Eleonora Abbagnato e Daniele Liotti. Quinto giudice di eccezione, l'attore torinese Luca Argentero che, con simpatia ed eleganza tornerà nel ruolo che in passato, gli ha regalato tanto soddisfazioni.

