ALBA PARIETTI e MARCELLO NUZIO / Superba danza del ventre (Ballando con le stelle 2017)

Alba Parietti a Ballando con le Stelle

ALBA PARIETTI e MARCELLO NUZIO, LA COPPIA IN GARA SU RAI 1: DIRETTAMENTE IN SEMIFINALE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 15 APRILE) – Nella prima serata di Rai 1 viene mandato in onda un nuovo appuntamento con il fortunato show del sabato sera, Ballando con le stelle 2017, condotto da Milly Carlucci con il supporto di Paolo Belli e Valerio Scanu con quest’ultimo che si occupa dell’interazione con il mondo dei social. Una puntata cruciale per l’esito della gara giacché si tratta della semifinale. Tra le coppie che hanno già conquistato il diritto a prendervi parte c’è anche quella composta dalla attrice e showgirl Alba Parietti e dal ballerino professionista Marcello Nuzio. Un primo traguardo raggiunto dalla Parietti sul quale nessuno avrebbe scommesso visti i rapporti burrascosi con i componenti della giuria e di conseguenza i voti non proprio eccezionali raccolti fino a questo momento. Tuttavia la Parietti con la propria verve e la propria voglia di fare, è diventata una sorta di idolo per gli appassionati del programma. In attesa di rivederla all’opera, ricordiamo quanto successo nel precedente appuntamento.

ALBA PARIETTI e MARCELLO NUZIO, LA COPPIA IN GARA SU RAI 1: SUPERBA DANZA DEL VENTRE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 15 APRILE) – Nella puntata numero sette di Ballando con le stelle 2017 proposta sulle frequenze di Rai 1 lo scorso sabato 8 aprile, la coppia composta da Alba Parietti e Marcello Nuzio è stata grande protagonista sin dalla prima manche. La Parietti, come le altre concorrenti donne, ha dovuto esibirsi nella danza del ventre dimostrando grande sensualità e capacità interpretativa tant’è che la giuria è rimasta favorevolmente colpita della performance. La Parietti ha anche scherzato sottolineando: “Mi sono giocata gli ultimi colpi! Ma ne andava della mia credibilità”. Nella seconda manche, che per l’occasione è stata incentrata su delle sfide a due coppie per volta, la Parietti al fianco di Marcello Nuzio si è confrontata con la coppia composta da Giuliana De Sio e Maykel Fonts. Passo indietro rispetto alla prima manche con la Parietti che si ritrova nuovamente a battibeccare con i membri della giuria tant’è che la sfida viene vinta dalla De Sio. Il voto complessivo dei giudici vede quindi la Parietti al penultimo posto della graduatoria ma il voto del pubblico le da nuova linfa arrivando nei primi quattro posti e quindi direttamente in semifinale.

