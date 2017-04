AMBRA ANGIOLINI/ Prove di look per i suoi 40 anni, il post (Amici Serale 2017)

Ambra Angiolini ad Amici serale 2017

AMBRA ANGIOLINI, LA GIUDICE DEL TALENT: PROVE DI LOOK, IL POST (AMICI SERALE 2017) – Nella prima serata di Canale 5 va in onda la quarta puntata stagionale della fase serale dello storico talent Mediaset, Amici Serale 2017 condotto da Maria De Filippi. Un appuntamento che come sempre non avrà come protagonisti soltanto gli allievi della squadra dei Bianchi e della squadra dei Blu ma anche gli ospiti ed i giudici come nel caso dell’attrice italiana Ambra Angiolini. L’ex compagna di Francesco Renga, nelle ultime ore ha voluto condividere con i tantissimi fans che la seguono quotidianamente sui social, alcune prove di look. Nello specifico ha pubblicato su Instagram un post nel quale si mostra con un nuovo vestito evidenziando: “Meglio concentrarsi su cose importanti come.. la prova dei vestiti, con entusiasmo #ilmiolatosinistro ambraangiolini”. L’attrice romana in pochissime ore ha incassato migliaia di Mi Piace e tantissimi commenti di approvazione, molte dei quali inneggianti alla sua bellezza. Clicca qui per vedere il post.

AMBRA ANGIOLINI, LA GIUDICE DEL TALENT: IL 22 APRILE FESTEGGIA 40 ANNI (AMICI SERALE 2017) – Ambra Angiolini è senza dubbio tra le artiste più apprezzate e seguite del panorama italiana. Il suo è un precoce debutto nel mondo della televisione nei primi anni Novanta nelle vesti di conduttrice del programma di Gianni Boncompagni, Non è la Rai che di fatto l’ha consacrata nei confronti del grande pubblico. Nel corso degli anni si è trasformata da showgirl e conduttrice ad attrice di livello, prendendo parte a diverse pellicole di successo come nel caso di Saturno contro, Immaturi, Viva l’Italia, Stai lontana da me, La scelta, Al posto tuo e tanti altri ancora. Insomma un’arista completa che ha saputo superare il dolore per la separazione dal suo storico compagno, il cantante Francesco Renga, dal quale ha avuto due splendidi figli. Mentre stanno per spiccare il volo altre tre pellicole che la vedranno protagonista prossimamente ai botteghini (La verità vi spiego sull’amore, Il fulgore di Dony e Terapia di coppia per amanti), Ambra festeggia il prossimo 22 aprile i suoi primi 40 anni.

