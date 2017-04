ANDREAS MULLER/ Le critiche di Mike Bird e il duetto con Janieck (Amici Serale 2017)

Amici Serale 2017, squadra Blu

ANDREAS MULLER, IL BALLERINO DEI BLU: LE CRITICHE DA PARTE DI MIKE BIRD (AMICI SERALE 2017) – Su Canale 5 va in onda in prima serata la quarta puntata della fase serale del talent Amici condotto come consuetudine da Maria De Filippi. La situazione in questo momento vede la squadra di Bianchi in leggero vantaggio con un eliminato contro i due della squadra dei blu, ma stando alle anticipazioni presenti sul web il tutto dovrebbe ritornare in equilibrio con due eliminati per parte. Uno dei concorrenti più attesi nelle fila del blu è il ballerino Andreas Muller, pronto a dare il proprio contributo. Muller viene considerato uno dei migliori talenti presenti in questa edizione del programma ma questo non gli ha permesso di evitare le critiche del cantante dei bianchi, Mike Bird, al termine della terza puntata serale. Nello specifico Mike ha fatto notare a suo insindacabile giudizio, che il ballerino nato in Germania nelle ultime coreografie proposto non abbia dimostrato alcun passo in avanti rispetto alla performance offerte nel corso degli appuntamenti pomeridiani.

ANDREAS MULLER, IL BALLERINO DEI BLU: DUETTO CON JANIECK (AMICI SERALE 2017) – Nella puntata numero tre della fase serale ed ossia quella mandata in onda lo scorso sabato 8 aprile, il ballerino Andreas Muller è stato uno degli allievi che si è messo maggiormente in mostra. La coach della squadra dei Blu, Elisa, ha deciso di schierarlo nella prova secretata in cui ha dovuto confrontarsi con il ballerino dei bianchi, Sebastian. La coreografia presentata ha avuto come titolo Social web ed è stata eseguita sulle note della canzone dei Muse, Uprising. Quindi è stato nuovamente chiamato in causa nella prova con l’ospite internazionale Janieck. Contro di lui i bianchi hanno schierato la cantante Shady. Nonostante Andreas abbia eseguito una buona esibizione, essa non è stata sufficiente per ottenere il parere positivo da parte di giudici tant’è che il punto in questa occasione è andata alla squadra guidata da Morgan. Il duetto con il cantautore olandese Janieck, è stato eseguito sulle note del brano Reality.

