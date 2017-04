ANTONIO PALMESE e SAMANTA TOGNI/ Proseguo appeso ad un filo (Ballando con le stelle 2017, 15 aprile)

Antonio Palmese e Samanta Togni

ANTONIO PALMESE e SAMANTA TOGNI, LA COPPIA IN GARA SU RAI 1: IL LORO DESTINO APPESO AD UN FILO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 15 APRILE) - La regina del sabato sera di Rai 1, Milly Carlucci, è pronta per condurre un nuovo appuntamento del fortunato show Ballando con le stelle 2017. Si tratta dell’ottavo appuntamento stagionale ed è particolarmente importante in quanto verrà svelato l’esito di uno spareggio che vede protagonista la coppia composta dal giovane attore italiano Antonio Palmese e la ballerina professionista nonché volto storico del programma Samanta Togni. Il loro futuro nel format è appeso ad un filo in quanto dovranno avere la meglio nei confronti delle coppie composte da Martin Castrogiovanni - Sara Di Vaira e Martina Stella - Samuel Peron. In attesa di conoscere l’esito della contesa, facciamo un piccolo passo indietro nel tempo per ricordare quanto successo nella puntata trasmessa lo scorso sabato 8 aprile.

ANTONIO PALMESE e SAMANTA TOGNI, LA COPPIA IN GARA SU RAI 1: PENALIZZATI DAL VOTO DEL PUBBLICO TELEVISIVO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 15 APRILE) - Nella puntata di sabato 8 aprile, settimo appuntamento di questa edizione 2017 del talent di Rai 1, la coppia composta dall’attore Antonio Palmese e la ballerina Samanta Togni ha dovuto affrontare una prima manche nella quale tutti i concorrenti maschi hanno dovuto ballare un reggeton. Come spesso succede nella prima manche, si è esibito da solo il personaggio famoso ed in questo caso la Togni è stata a guardare dandogli supporto da un punto di vista morale. Palmese è stato il quinto ad esibirsi per una performance che non ha entusiasmato i giudici che gli hanno tributato voti non proprio alti. Nella seconda manche c’è stata invece una formula basata su sfide a due, con la coppia Palmese - Togni che ha fronteggiato quella composta da Kseniya Belousova - Raimondo Todaro. Una sfida molto equilibrata nella quale tuttavia la giuria preferisce proprio Antonio Palmese. Al termine delle due manche Palmese si è trovato terzo con 84 punti ma il televoto ha sparigliato le carte in tavola facendogli perdere terreno tant’è che l’attore in coppia con la bella Samanta si ritrova allo spareggio.

