ARROW 5/ Anticipazioni puntata 15 aprile 2017: Susan affronta Oliver sulla sua doppia identità

Arrow 5, in prima Tv assoluta su Italia 1

ARROW 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, sabato 14 aprile 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Arrow 5, in prima Tv assoluta. Sarà il 14°, dal titolo "Il mangia peccati". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Rene (Rick Gonzalez) inizia a lavorare per Quentin (Paul Blackthorne) come suo assistente, mentre il resto della squadra prosegue nella sua lotta contro il crimine. Nel passato, la moglie di Rene, Laura (Samaire Armstrong) rivela di avere mal di testa da diverso tempo, ma il marito crede che abbia ripreso a farsi di eroina. Nel presente, l'ufficio del Sindaco viene preso d'assalto da un gruppo di militari armato fino ai denti, dotato dei mitra simili a quelli diffusi da Church (Chad L. Coleman). Grazie alle telecamere di sicurezza, Felicity (Emily Bett Rickards) nota che il cecchino è molto abile a coprire le sue tracce ed ha eluso la sorveglianza. Quentin tuttavia ha visto il volto dell'assassino e fa creare un identikit, ma si sente in colpa per non aver previsto il pericolo. Dopo diverse ricerche, la squadra scopre che il particolare fucile viene usato da una nota banda di criminali, ma il vero cecchino prende di mira Oliver (Stephen Amell). Felicity scopre intanto che il killer è James Edlund (Cliff Chamberlain), un ex padre di famiglia che ha subito l'omicidio di moglie e figlia a causa di una legge non varata sulle armi. Nel passato, Rene scopre che i suoi sospetti sulla moglie sono corretti e le impone di smettere, prima che la cacci di casa. Nel presente, Oliver dà pubblicamente ordine che venga fatta una caccia all'uomo per catturare Edlund. Il Sindaco entra in stallo quando i giornalisti premono perché dia una sua opinione sulla legge per il controllo delle armi. Le domande scomode riportano Oliver alla morte di Laurel (Katie Cassidy), ed ai contrasti del suo ruolo di giustiziere ed alla carica di Sindaco. Più tardi, Curtis (Echo Kellum) cerca di convincere Rene che le pistole siano pericolose, ma senza successo. Rene, infatti, crede che se quel giorno avesse avuto una pistola, Laura sarebbe ancora viva. Nel passato, uno spacciatore prende in ostaggio Laura perché gli deve dei soldi, ma la situazione precipita ed il criminale riesce a freddare la donna prima che Rene possa ucciderlo. Una volta rintracciato il nascondiglio di Edlund, il team Arrow circonda l'edificio, ma Oliver decide di affrontarlo con i suoi panni da civile. Ha capito infatti che vuole solo salvare la città in modo che non si verifichino altri omicidi e riesce a fargli deporre le armi. Grazie all'apporto di Rene, Oliver riesce inoltre a stilare un accordo sul controllo delle armi, convincendo alla fine anche la Senatrice. Visto che nel passato Zoe (Eliza Faria) viene tolta dalla custodia di Rene per via dell'aggressività del padre, Curtis cerca di convincere l'amico a rivedere la figlia ed a lottare per riaverla. Dinah (Juliana Harkavy) invece segue il consiglio di John (David Ramsey) ed entra a far parte della Polizia.

ARROW 5, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 15 APRRILE 2017, EPISODIO 14 "IL MANGIA PECCATI" - Oliver fa un tentativo per catturare Prometheus e chiede l'aiuto della madre, ma riceve un rifiuto. Durante un trasferimento, tre detenuti uccidono le guardie di sicurezza e riescono a fuggire, mentre Oliver nomina pubblicamente Dinah come ufficiale di Polizia. In seguito, Oliver e Quentin riescono a rintracciare i tre evasi, che tuttavia scappano approfittando dell'intervento dell'ACU. Intanto, Pike riceve delle prove che dimostrano la responsabilità di Oliver nell'omicidio di Malone ed ordina che venga arrestato. Susan affronterà in saguito Oliver riguardo alla sua identità di giustiziere, dettaglio che tuttavia il Sindaco negherà con tutte le sue forze. Più tardi, Quentin darà la sua benedizione a Dinah perchè assuma il ruolo di Black Canary.

