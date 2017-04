AMICI 2017, NUOVO COACH / È Emma Marrone il sostituto di Morgan come Direttore Artistico?

Morgan Amici 2017

Amici 2017, è Emma Marrone il nuovo direttore artistico? Il labiale parla chiaro - Ed ecco finalmente il momento tanto atteso: è Stefano De Martino a presentare quello che è accaduto, partendo dalla fine del quarto serale che porta a galla il malcontento dei ragazzi rimasti in gara, tristi e increduli di aver perso due manche. Mike Bird batte ancora sui pezzi che non funzionano e Shady approva le sue parole - "C'è un lavoro sbagliato che parte dalla scelta dei pezzi e dal dialogo che manca con Morgan, non sappiamo mai cosa fare, è frustrante, non viene neppure dopo la puntata per confrontarsi con noi" - dichiarano in casetta. Il malcontento aumenta e Morgan non arriva, così ecco arrivare la proposta dei ragazzi che chiedono alla produzione di cambiare coach proprio per le motivazioni prima elencate.

Arriva così la proposta ufficiale in videobox, fatta con grande commozione; Morgan non arriva ma lo fa un suo collaboratore e a telecamere spente. La loro idea non cambia però e arriva la proposta di Maria De Filippi: far continuare Morgan ma non nel suo ruolo "primario", ma affiancandolo a un'altra persona che prende quindi il suo posto. Dal labiale però appare chiaro che la persona di cui si parla è Emma Marrone.

Amici 2017, dopo il quarto serale Maria De Filippi svela cosa è accaduto con Morgan e chi è il nuovo coach dei Bianchi - Alla fine del quarto serale di Amici di Maria De Filippi, andato in onda questa sera su Canale 5 con l'eliminazione di Oliviero, è arrivata la comunicazione in sovraimpressione che ha annunciato come a fine puntata sarebbe stato svelato il destino di Morgan (che come tutti i fan sanno, ha abbandonato il programma) e il nome del nuovo coach. Di chi si tratta? È questa la domanda che in questi minuti tutti i telespettatori si stanno ponendo e che portano per ora ad una sola risposta: Emma Marrone. Ospite proprio questa sera in studio, la cantante ha inizialmente rifiutato proprio la richiesta di Morgan di fargli da "co-coach" per i Bianchi, ritenendo ingiusto per i ragazzi entrare a percorso già avviato.

Eppure stando alle indiscrezioni oggi lanciate da Blogo, pare essere proprio la Marrone il nuovo coach della squadra Bianca. Aveva annunciato mesi fa di volersi prendere una pausa dal programma per dedicarsi alla sua musica, ma pare invece che non sia questo il suo destino. La poltrona dei Bianchi la sta aspettando! Verrà inoltre chiarito cosa è accaduto con Morgan dopo la puntata andata in onda questa sera, il perchè abbia quindi lasciato il suo posto e sarà sicuramente mostrata la richiesta fatta dagli allievi della sua squadra. Nonci resta che attendere.

