BEAUTIFUL / Anticipazioni americane e italiane: Brooke e Bill di nuovo fidanzati, sarà la volta buona?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: BROOKE E BILL FIDANZATI! - Eccoci giunti alla svolta di una vicenda che tiene banco da diverse settimane nelle puntate americane di Beautiful. Dopo avere scoperto la relazione clandestina tra Ridge e Quinn, Brooke non ha più voluto saperne del fidanzato, ponendo fine alla loro relazione senza possibilità di appello. Pur promettendo a Forrester di pensarci, i risultati ai quali la madre di Hope giungerà saranno più che espliciti: c'è solo un uomo nel suo cuore in questa nuova fase della sua vita e questa persona ha un uomo e un cognome, l'unico e inimitabile Bill Spencer. Gli spoiler della prossima settimana chiariscono che la neo-coppia deciderà di non perdere altro tempo, dopo tante separazioni: si scrive infatti, senza troppi mistero, che i Brill si fidanzeranno. Il regalo di fidanzamento sarà proprio il vestito di Brooke, che si presenterà agghindata con soli dollari? Quale sarà la reazione del sarto di fronte a questo affronto?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 15 APRILE: ERIC CE LA FARA'? - Sarà un Sabato Santo all'insegna delle brutte notizie per la famiglia Forrester e tutti i telespettatori di Beautiful. Questo pomeriggio, infatti, le sorti di Eric saranno appese ad un filo dopo il malore che lo ha colpito, in seguito ad un duro scontro con i suoi familiari, colpevoli di non averlo sostenuto nel giorno delle sue nozze. Il patriarca, rimasto privo di sensi, verrà soccorso dai paramedici e immediatamente ricoverato in ospedale dove verrà sottoposto alle cure del caso. La diagnosi lascerà poco spazio alle speranze: un'emorragia cerebrale metterà in pericolo la sua vita e le ore successive saranno indispensabili per capire se Eric ce la farà. Con questi presupposti, tutti i figli e nipoti accorsi per stare vicino al malato cominceranno a discutere e ad accusarsi a vicenda: il senso di colpa regnerà sovrano anche se potrebbe essere troppo tardi per confermare l'affetto per il padre, ancora in stato di coma.

