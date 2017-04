BELEN RODRIGUEZ/ News: giochi colorati con il pongo per Santiago, foto (oggi, 15 aprile 2017)

Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: GIOCHI COLORATI CON IL PONGO PER SANTIAGO - Quando mamma Belen Rodriguez è impegnata al lavoro e non c’è papà Stefano De Martino, il piccolo Santiago passa il suo tempo con la nonna materna, Veronica Cozzani. Con lei il bimbo si diverte un molto e attraverso le immagini e i video pubblicati dalla mamma della showgirl argentina possiamo scoprire come trascorrono il loro tempo. Insieme alla nonna Santiago gioca all’aperto o in casa, trovando sempre il tempo per una gustosa merenda (clicca qui per vederlo mentre sceglie una bibita nel distributore sotto l’occhio vigile di Veronica e della sua fotocamera). Ieri pomeriggio nonna e nipotino si sono divertiti con il pongo. Sulla pagina Instagram della Cozzani troviamo infatti una foto che ci mostra un limpido bancone in marmo dove compare la manina del figlioletto di Belen. Il piccolo è impegnato a creare col pongo coloratissimi animali: dalla lumaca alla pecora passando per i maiale. Il bimbo diventerà uno scultore? Di certo ha l’arte nel sangue e nonna Veronica non mancherà di dargli i giusti stimoli: “Si gioca! colores!”. La foto ha subito fatto il pieno di like, ottenendone a centinaia, e tanti followers della Cozzani hanno voluto complimentarsi con lei e con il suo dolce nipotino: clicca qui per vedere la foto e tutti i commenti.

© Riproduzione Riservata.