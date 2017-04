Ballando con le stelle 2017 / Ottava puntata: diretta, eliminati e semifinalisti (oggi, 15 aprile)

Ballando con le stelle 2017

BALLANDO CON LE STELLE 2017, OTTAVA PUNTATA: DIRETTA, CHI LA SPUNTERÀ TRA STELLA, CASTROGIOVANNI E PALMESE? (OGGI, 15 APRILE) - Si riaccendono i riflettori su Ballando con le stelle 2017: la finale è sempre più vicina e Milly Carlucci Carlucci guiderà stasera, sabato 15 aprile, l’ottavo appuntamento con il dance show di Rai 1. Il pubblico più attento ricorderà certo che la settimana scorsa la trasmissione ha lasciato tutti in sospeso: è in vista infatti uno spareggio tra Martina Stella (ripescata dopo che si sono esibite tutte le coppie eliminate fino a questo momento), Antonio Palmese - che ha battuto Simone Montedoro - e Martin Castrogiovanni, che si è invece aggiudicato la vittoria contro Giuliana De Sio: chi verrà decretato il peggiore, e chi invece riuscirà ad andare avanti con la competizione, ora che il podio sembra tanto vicino? In gara, già confermati, sono rimasti dunque: Fabio Basile (in coppia con Anastasia Kuzmina), Oney Tapia (e Veera kinnunen), Xenya (e Raimondo Totaro) e Alba Parietti, che sta portando avanti questa avventura con Marcello Nuzio. Chi la spunterà anche stasera?

BALLANDO CON LE STELLE 2017, OTTAVA PUNTATA: DIRETTA, IL BALLERINO PER UNA NOTTE (OGGI, 15 APRILE) - Una nuova puntata in compagnia di Ballando con le stelle 2017 significa anche nuovo Ballerino per una notte: la settimana scorsa Milly Carlucci ha accolto sulla pista l’americana Marla Maples, quando invece per la serata odierna si tornerà a ‘pescare’ tra i confini nazionali. Il ruolo, infatti, verrà preso dal conduttore televisivo e cantante Claudio Lippi, noto volto del piccolo schermo: proprio quest’ultimo avrà il compito di affidare il tesoretto ad uno degli sfidanti ancora in gara, e proprio in queste fasi finali sei tratta di un compito davvero delicato. Claudio Lippi deciderà di favorire qualcuno più svantaggiato in classifica o punterà sul più forte? In prime time scopriremo come se la caverà, anche sulla pista da ballo…

BALLANDO CON LE STELLE 2017, OTTAVA PUNTATA: DIRETTA, LA VITTORIA VERRÀ REPLICATA? (OGGI, 15 APRILE) - La settimana scorsa Ballando con le stelle 2017 se l’è cavata davvero egregiamente, in termini di audience: la concorrenza di Amici di Maria De Filippi è sempre spietata, ma il programma della prima rete nazionale è riuscito a portare a casa la vittoria. La settima puntata, infatti, ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo 3 milioni e 794mila spettatori con uno share pari al 19.85%: il talent della rete ammiraglia Mediaset ha presentato invece dei numeri un po’ inferiori (anche se non di moltissimo). Amici, in particolare, ha raggiunto il 18.29% di share, con 3 milioni e 621mila telespettatori al seguito: anche stasera Ballando con le stelle 2017 otterrà la corona? Il polverone che si è alzato nei confronti del talent di Canale 5 - e collegato all’addio di Morgan - potrebbe tornare a convergere l’attenzione del pubblico sugli allievi della celebre scuola. I dati di domani, in ogni caso, ci restituiranno un verdetto preciso.

© Riproduzione Riservata.