CLAUDIO LIPPI/ Il conduttore sarà Ballerino per una notte (Ballando con le stelle 2017, 15 aprile)

Claudio Lippi (LaPresse)

CLAUDIO LIPPI, IL CONDUTTORE NEI PANNI DI BALLERINO PER UNA NOTTE: LA RITROVATA SERENITÀ SENTIMENTALE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 15 APRILE) - Nella prima serata di Rai 1 va in onda una nuova ed interessante puntata del talent Ballando con le stelle 2017 condotto da Milly Carlucci con la collaborazione di Paolo Belli e di Valerio Scanu. Una puntata nella quale sarà ospite il noto conduttore e personaggio televisivo Claudio Lippi che vestirà i panni di ballerino per una notte. Dunque una nuova occasione per rivedere in tv il buon Lippi dopo l’ospitata fatta nel corso della trasmissione Tv Talk, in onda su Rai 3 nelle passate settimane. Per Lippi ci sarà da esibirsi in un ballo per poi sottoporsi alla valutazione di una giuria che fino ad oggi non ha fatto sconti a nessuno.

Tra l’altro l’ultimo periodo ha regalato a Lippi una ritrovata serenità dopo i problemi di salute e soprattutto quelli economici. In particolare nel mese di settembre ha rilasciato un’intervista riportata dal quotidiano Il Fatto Quotidiano, nella quale ha ammesso di aver perso tutti i propri risparmi: “Sul conto corrente mi rimangono circa settemila euro. Non ho una casa, non ho una barca, non ho più niente… la causa del malore è stato lo stress per ciò che sto attraversando. La causa dei problemi? Colpa di una cattiva gestione dei miei guadagni che ha causato un vuoto economico che non mi aspettavo, siamo intorno al mezzo milione di euro”. Tuttavia Lippi sembra aver ritrovato la serenità grazie all’amore ed in particolare riallacciando il rapporto con la ex moglie Kerima Simula con la quale si era stato sposato dal 1989 al 1994.

