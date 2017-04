COSIMO BARRA/ E lo scherzo a Federica (Amici serale 2017)

Amici serale 2017, squadra Blu

COSIMO BARRA, IL BALLERINO DEI BLU: LO SCHERZO A FEDERICA (AMICI SERALE 2017) – Nella prima serata di Canale 5 va in onda il quarto appuntamento stagionale con la fase serale del talent Amici presentato come consuetudine dalla ‘padrona di casa’ Maria De Filippi. Il programma sta entrando nel suo momento più caldo, quello in cui si incominciano ad intravedere le reali potenzialità dei concorrenti di poter ambire alla vittoria finale. Nell’ultimo periodo è apparso abbastanza in difficoltà il ballerino dei Blu, Cosimo Barra. Una difficoltà che secondo il giudice Ermal Meta deriva dal fatto di essersi confrontato con coreografie che non sono esattamente il proprio punto di forza. In attesa di vedere come se la caverà questa sera, c’è da segnalare come in settimana Cosimo sia apparso molto più sereno tant’è che ha avuto una parte attiva nello scherzo fatto a Federica Carta, alla quella hanno nascosto il premio del gioco Indovina l’ospite (un bel paio di ciabatte), nel frigorifero. Un piccolo segnale di maggiore tranquillità in vista di questo quarto serale.

COSIMO BARRA, IL BALLERINO DEI BLU: IN LEGGERO APPANNAMENTO (AMICI SERALE 2017) – Nella terza puntata della fase serale di Amici mandata in onda lo scorso sabato 8 aprile naturalmente su Canale 5, Cosimo Barra ha preso parte a due prove nel corso delle quali è apparso un po’ in crisi dal punto di vista tecnico e dunque meno brillante del solito. La sua serata ha avuto inizio nella prova giudice voluta dal protagonista della fiction Un passo dal cielo, Daniele Liotti e che lo ha visto contrapposto ai cantati della squadra dei Bianchi, Mike Bird e Thomas Bocchimpani. Cosimo ha presentato per l’occasione una coreografia intitolata West Side Story con pezzi tratti proprio dall’omonimo e celeberrimo musical americano. Una coreografia piuttosto accattivante ma che tuttavia non è stata sufficiente per avere la meglio nella sfida. Verso la parte conclusiva della puntata, Cosimo è stato anche protagonista della prova “questo sono io”, confrontandosi con la cantante dei bianchi Shady Fatin Cherkaoui. Il ballerino ha presentato la propria lettera ed improvvisato una coreografia sulle note di Dancing di Elisa. Il risultato della prova è stato secretato.

© Riproduzione Riservata.