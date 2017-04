CUB - PICCOLE PREDE/ Su Rai Movie il film diretto da Jonas Govaerts (oggi, 15 aprile 2017)

CUB - Piccole prede, film seconda serata

CUB - PICCOLE PREDE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 15 APRILE 2017: IL CAST - CUB - Piccole prede, il film in onda su Rai Movieoggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 23:05. Una pellicola belga del 2014 che è stata diretta e sceneggiata dall'esordiente Jonas Govaerts che ha lavorato al progetto del suo film horror insieme a Roel Mondelaers. Gli attori protagonisti presenti nel cast sono Maurice Luijten, Titus De Voogdt, Evelien Bosmans, Jan Hammenecker, Stef Aerts e Gill Eeckelaert. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

CUB - PICCOLE PREDE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 15 APRILE 2017: LA TRAMA - Sam è un ragazzo di dodici anni, bullizzato dai suoi compagni a causa del suo carattere riservato e schivo. Il bambino fa parte di un gruppo di scout e l'unica che sembra provare affetto e compassione per lui è Jasmijn. Proprio la ragazza è il primo personaggio del film ad apparire sullo schermo, la giovane corre disperata nel bosco, inseguita da qualcuno con un coltello. La scena si sposta nel passato, attraverso la tecnica del flashback per far scoprire quello che è successo. Nel gruppo, guidato dall'esperto Chris, Sam appare fin da subito la vittima preferita dal bullo Peter, che non risparmia al ragazzo prove fisiche e battute. A causa di un problema con alcuni ragazzi del luogo, i boy scout si accampano nei pressi di un bosco dove si trova anche una vecchia fabbrica. Chris viene avvisato da un poliziotto che nel bosco succedono strane cose e ci sono anche delle leggende legate alla presenza dei fantasmi dei dipendenti della fabbrica suicidatisi quando lo stabilimento è fallito. Quella stessa sera di fronte al fuoco, i boy scout ascoltano un'altra leggenda locale, nel bosco c'è un bambino di nome Kay, che vive allo stato primitivo. Un mattino durante un'escursione in solitaria Sam conosce un bambino con una maschera fatta di corteccia. Il boy scout racconta agli amici di aver conosciuto il vero Kay ma nessuno gli crede. Le prepotenze di Peter nei confronti di Sam, diventano sempre più pesanti e una notte con la complicità del suo nuovo amico, gli uccide il cane. Nella foresta però c'è anche un misterioso bracconiere, che ha lasciato trappole ovunque. Ad uno ad uno, tutti i membri della squadra vengono uccisi per mano del bracconiere ma sembra che dietro a quelle morti ci sia anche la complicità di Kay. Nel tentativo di scampare al killer, Sam manomette il suo furgone. Kay per vendicarsi rapisce Jasmijn e la porta alla fabbrica. Sam e Kay intraprendono una lotta all'ultimo sangue ma quando il giovane scout sta per avere la meglio ricompare il bracconiere che lo tramortisce. L'uomo costringe Sam a uccidere la ragazza che nel tentativo di salvarsi, getta il suo amico in una pozza di fango dove poco prima aveva avuto luogo il combattimento con Kay. Sam ricomincia a lottare con Kay ma questa volta il bracconiere vuole che uno dei due muoia e lancia loro un coltello. Dal fango riemerge Kay e Jasmijn disperata si lancia in una disperata fuga. Si arriva così alla scena iniziale del film, con Jasmijn inseguita dal ragazzino con la maschera. Purtroppo la fuga della giovane è fermata dal bracconiere, che la lega ad un albero. Kay arriva con il pugnale ma poco prima di ucciderla si toglie la maschera. Con orrore la ragazza scopre che dietro la maschera si cela Sam, che ormai impazzito la pugnala a morte. Nel finale Sam si allontana insieme al bracconiere pronto a prendere il suo posto come nuovo Kay.

