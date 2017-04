DANIELE LIOTTI / La sua nuova fiamma è Cristina D’Alberto (Amici Serale 2017)

Amici Serale 2017, Daniele Liotti

DANIELE LIOTTI, IL GIUDICE DEL TALENT: UNA PROVA – GIUDICE ‘NAPOLETANA’ (AMICI SERALE, 15 APRILE 2017) – Tra poche ore sulle frequenze di Canale 5 tornerà ad essere protagonista il noto talent Amici 16 condotto da Maria De Filippi con il quinto appuntamento della fase serale. Una puntata molto attesa non solo per vedere se la situazione tra la squadra dei Bianchi e quella dei Blu tornerà in equilibrio in fatto di eliminati ma anche per vedere per l’ultima volta il cantante Morgan nelle vesti di coach. Tuttavia ci sono tanti altri interessanti spunti come quelli riconducibili ai giudici del programma tra cui spicca l’attore Daniele Liotti eccezionale protagonista dell’ultima stagione della fiction di successo Un passo dal cielo. Tra l’altro Liotti per questa appuntamento ha voluto una interessante prova – giudice che vedrà Federica Carta opposta a Shady Fatin Cherkaoui. Una prova incentrata sulla musica napoletana con le due allieve che dovranno esibirsi in famosissimi brani come Anema e core e Reginella.

DANIELE LIOTTI, IL GIUDICE DEL TALENT: È CRISTINA D’ALBERTO LA SUA NUOVA FIAMMA (AMICI SERALE, 15 APRILE 2017) – L’attore italiano Daniele Liotti è tra le novità di questa edizione del talent di Maria De Filippi. Artista a 360 gradi, Liotti si sta destreggiando alla grande nel difficile ruolo di giudice che gli è stato assegnato. Tuttavia il principale protagonista della quarta stagione di Un passo dal cielo, è al centro delle discussioni dell’opinione pubblica anche e soprattutto per alcune notizie di gossip che lo riguardano. Nello specifico l’attore ha iniziato già da qualche mese una nuova storia d’amore tenuta nascosta per quanto possibile, con l’attrice Cristina D’Alberto che molti ricorderanno protagonista della soap opera Un posto al sole, nei panni di Greta. Erroneamente per diverso tempo si era creduto che la compagna di Liotti fosse una donna di nome Scila. Tra l’altro nella scorsa settimana è uscita fuori la notizia che questa nuova coppia del mondo dello spettacolo italiano sia in dolce attesa: sarà un bambino.

© Riproduzione Riservata.