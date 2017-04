DOUBLE IMPACT - VENDETTA FINALE/ Su Rai 4 il film con Jean Claude Van Damme (oggi, 15 aprile 2017)

Double Impact - Vendetta finale, film prima serata

DOUBLE IMPACT - VENDETTA FINALE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 15 APRILE 2017: IL CAST - Double Impact - Vendetta finale, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'azione con il titolo in lingua originale Double Impact ed è stata realizzata nel 1991 diretta dal regista Sheldon Lettich ed interpretata, tra gli altri, dal noto attore Jean Claude Van Damme. Nel film Double Impact-Vendetta finale, l'attore protagonista Jean Claude Van Damme è stato chiamato ad interpretare un duplice ruolo e dunque a vestire i panni sia di Chad che di Alex. La sua prova attoriale è stata sublime ed ha decisamente sottolineato le enormi capacità interpretative dell'attore statunitense. Gli altri interpreti della pellicola sono Geoffrey Lewis, Corinna Everson, Alonna Shaow e Bolo Yeung. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DOUBLE IMPACT - VENDETTA FINALE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 15 APRILE 2017: LA TRAMA - La storia prende il via nel corso del 1966, quando la famigerata triade di Hong Kong, un bellicoso clan criminale giapponese, prende di mira una famiglia benestante statunitense. I malviventi durante un terribile e cruento attacco all'abitazione dei malcapitati, uccidono tutta la famiglia ma non fanno in tempo ad uccidere i gemellini nati da alcuni giorni, ovvero Chad e Alex. Franckie, un caro amico dei genitori dei piccoli scampati all'attacco criminale, prende in custodia il piccolo Chad, mentre invece Alex verrà curato e cresciuto dalla governante della famiglia martoriata, sopravvissuta al pari dei gemelli, alla furia omicida della triade di Honk Kong. Il film compie uno sbalzo temporale nel futuro i cui i due fratelli sono ormai adulti. Chad e Alex sono cresciuti in due ambienti e contesti familiari nettamente diversi e soprattutto non sono a conoscenza della reciproca esistenza. Chad è stato cresciuto da una famiglia benevola ed amorevole. E' quindi un uomo dalle buone maniere addestrato da Frankie al combattimento delle arti marziali e del Karate all'interno della palestra gestita dal suo padre adottivo. Alex, al contrario, ha vissuto un'esistenza più turbolenta e in un ambiente meno protettivo. Le vicissitudini della vita portano l'uomo a crescere in strada e a sviluppare doti come furbizia ed astuzia. Alex diventa ben presto un noto e pericoloso trafficante di automobili rubate. Frankie, dopo il compimento del venticinquesimo anno di età di Chad, decide di riunire i due gemelli. Tra Alex e Chad i rapporti saranno sin da subito molto tesi. I due fratelli sono nettamente diversi l'uno con l'altro e la strada per una conciliazione dei due sembra tutt'altro che semplice e pacifica. Dopo un iniziale e comprensibile conflitto iniziale i due fratelli, venuti a conoscenza della realtà circa la morte dei loro genitori, delineano un piano per vendicare il massacro della loro famiglia e decidono di rintracciare la triade di Honk Kong.

