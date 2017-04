ELEONORA ABBAGNATO/ Il suo giudizio contro Shady: lo stronca! (Amici Serale 2017)

Amici Serale 2017 di Maria De Filippi

ELEONORA ABBAGNATO CONTRO SHADY (AMICI SERALE 2017) - Una edizione particolarmente polemica quella di Amici Serale 2017. Nelle ultime ore, sono andate in onda delle dichiarazioni dell'etoile Eleonora Abbagnato che sono destinate sicuramente a far discutere molto all'interno dello show più amato del sabato sera. Infatti, Ermal Meta e la donna sono stati chiamati a dare le loro preferenze sui ragazzi rimasti in gara. Secondo Eleonora, i migliori sono Sebastian, Andreas, Federica e Thomas mentre usa dei termini molto forti con Shady, tanto da spingere la ragazza a scoppiare in un pianto disperato. Infatti, la Abbagnato accusa la cantante di non avere talento, dice che è priva di luce e che non l'ha mai convinta. Inoltre, avrebbe un carattere troppo particolare, sarebbe troppo chiusa e introversa.

ELEONORA ABBAGNATO, IL SUO AMORE PER LA DANZA (AMICI SERALE 2017) - La Abbagnato ha recentemente rilasciato un'intervista a Il giornale della danza in cui ha parlato del suo lavoro e di come sia nato in lei l'amore per la danza. Il primo incontro con il balletto classico è avvenuto nella prima infanzia, quando lei passava tutti i pomeriggi a guardare i balletti per cercare di carpire i segreti più importanti. Tra gli insegnamenti più importanti che ha ricevuto ci sono sicuramente l'impegno e la serietà che vengono sempre ricompensati. In questo momento, oltre che il ruolo di giudice di Amici di Maria De Filippi, la Abbagnato ricopre il ruolo di direttore del Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma e afferma come questa sia una responsabilità molto grande, sopratutto per la consapevolezza di poter dare un grande contributo alla danza. Sicuramente, veder crescere l'interesse e i risultati del suo lavoro è una forte fonte di gratificazione e afferma come il punto di forza della Compagnia sia l'entusiasmo e la coesione. Danza e vita per lei sono la stessa cosa, lo stesso modo di essere.

ELEONORA ABBAGNATO, LA SCHEDA (AMICI SERALE 2017) - Eleonora Abbagnato inizia a studiare danza all'età di quattro anni, frequentando in seguito la scuola di Marika Besobrasova a Monte Carlo. Viene scelta per interpretare il ruolo di Aurora Bambina ne La Bella Addormentata nel bosco di Roland Petit. Nel 1996 viene scritturare nel balletto dell'Opera di Parigi e partecipa a numerosi spettacoli del repertorio classico e contemporaneo. Dal 2009 al 2011 è consulente artistica del Teatro Petruzzelli di Bari per il rilancio di questo teatro storico. Eleonora Abbagnato si è esibita in Italia, Giappone, Germania, Austria e Svizzera. Da aprile 2015 viene nominata Direttrice del Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma.

