ELISA/ Replica alle parole di Morgan! (Amici serale 2017)

Amici serale 2017

ELISA, LA COACH DEI BIANCHI: REPLICA ALLE PAROLE DI MORGAN (AMICI SERALE 2017) – Nella prima serata di Canale 5 anche in questo sabato è protagonista il talent Amici 16 condotto da Maria De Filippi. Si tratta della quarta puntata serale con una situazione che vede la squadra dei Blu capitanata da Elisa in difficoltà avendo subito due eliminazioni nelle prime due puntate. In attesa di scoprire se ci sarà o meno il pareggio dei Blu (secondo le anticipazioni sembra proprio di si) a tenere banco è il caso Morgan, con il coach dei bianchi che di fatto è stato silurato per i suoi metodi ritenuti non in linea con le finalità del programma. Elisa nelle ultime ore ha voluto esprimere la propria impressione nella vicenda replicando alle parole dello stesso Morgan che ha parlato di programma che crede nella ‘tv spicciola’ e nel ‘mercato’.

Elisa ha voluto affidare il proprio pensiero ad un lungo post su Facebook nel quale il passaggio più significativo è “Mi rendo conto dalle tue affermazioni che mi ritieni, insieme ad altri, imprigionata e schiava di un sistema televisivo. Non è così. Ad Amici ho avuto e ho la libertà in cui credo e di cui ho bisogno, senza la quale non sarei venuta a ricoprire questo ruolo”. Insomma una presa di posizione piuttosto definita che vede la coach dei Bianchi difendere a spada tratta non solo il programma ed il lavoro svolto fino a questo momento ma anche la padrona di casa Maria De Filippi. Vedremo se il frontman dei Bluvertigo vorrà ritornare sulla questione con una controreplica.

