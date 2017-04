EMMA MARRONE/ La cantante nuovo coach dei bianchi? L'indizio... (Amici Serale 2017)

Emma Marrone foto

EMMA MARRONE, NEWS: IL NUOVO LOOK PER IL RITORNO IN TV? (OGGI, 15 APRILE) – Emma Marrone sorprende ancora e non delude i suoi fans. La cantante salentina, in questi anni, ha cambiato molte volte look e così, su Instagram, ha pubblicato la foto con il nuovo taglio di capelli. “Quando mi sveglio presa bene vado da @michele_m82 e mi faccio tagliare tutti i capelli... tipo oggi”, scrive Emma su Instagram. “Sei bellissima”, “Ti stanno benissimo”, “Se ogni mattina, appena sveglia, hai in mente di tagliarti i capelli belli che hai, arriverà un bel dì che ti ritroveremo rasata. Spero proprio di no. Comunque sei sempre bellissima lo stesso”, “Ti stanno magnificamente!!! Grande Emma!!!”, scrivono i fans, ma a cosa sarà dovuto il cambio look di Emma? I fans pensano che potrebbe esserci una bella novità nella vita della cantante salentina. Come tutte le donne, anche Emma avrà inaugurato una nuova fase della sua vita con un nuovo taglio di capelli? Il cambiamento di Emma potrebbe anche essere dovuto ad un immediato ritorno in tv. Il nome della cantante salentina continua ad essere accostato ad Amici come l’erede di Morgan alla guida della squadra bianca. Per il momento non ci sono indizi che facciano pensare ad un ritorno di Emma nel talent show ma i fans continuano a sperarci. Emma, dunque, si starà davvero facendo bella in vista del suo ritorno alla guida della squadra bianca? Cliccate qui per vedere il post.

EMMA, DOPO L'ADDIO DI MORGAN NUOVO GIUDICE AD AMICI (OGGI, 15 APRILE) - Un nuovo colpo di scena si è abbatutto sul programma Amici di Maria De Filippi. Nella registrazione di qualche giorno fa, il coach della squadra dei bianchi Morgan ha abbandonato lo studio dando subito adito a una serie di rumors e supposizioni circa la prosecuzione della sua avventure nel talent del sabato sera. Ebbene, come dichiarato dalla stessa "sanguinaria", Morgan ha sciolto ogni impegno con Amici. Chi prenderà il suo posto? In realtà, già dalla sua uscita dallo studio, come avremo modo di vedere, il pubblico in studio ha gridato a gran voce il nome di Emma Marrone, ospite della puntata. Sarà proprio l'ex vincitrice del programma a prendere il posto del giudice più controverso della televisione italiana? Emma ci starebbe riflettendo e, inoltre, ha pubblicato un post su Instagram molto sibillino che ha portato i suoi fans a pensare che la Marrone possa tornare nel programma che le ha dato successo.

EMMA, NUOVO ALBUM PER LA CANTANTE NATA DA AMICI (OGGI, 15 APRILE) - Nel frattempo, sempre tramite il suo profilo Instagram, Emma ha dato un'altra notizia molto positiva e cioè che starebbe lavorando a un nuovo album. Quello della Marrone sarebbe il suo quinto lavoro e l'ultimo è stato nel 2015, Adesso, Emma ha deciso di far partecipe il suo pubblico di questo prossimo progetto tramite la foto di un microfono professionale che lascia pensare come l'ex giudice di Amici possa essere nuovamente impegnata in una sala di registrazione. Quindi, c'è molto fermento e sicuramente la Marrone non deluderà nessuno dei suoi estimatori. Emma, nelle ultime settimane, ha fatto parlare di sè anche grazie a una polemica con Red Ronnie dopo che quest'ultimo si era scagliato contro i talent in merito al flop dei concerti degli ex partecipanti tra cui Elodie, protetta di Emma.

EMMA, TUTTI I SUOI NUOVI PROGETTI (OGGI, 15 APRILE) - Intanto, Emma è stata occupata con Loredana Bertè e Fiorella Mannoia in Amiche in Arena e nella promozione del libro Dentro è tutto acceso. Inoltre, il nome di Emma, in questi giorni, sta circolando parecchio in merito alla sua collaborazione con la collega Alessandra Amoroso in occasione della sensibilizzazione dell'opinione pubblica dopo gli attacchi in Siria, lanciando l'hastag #everychildismychild. Un periodo molto florido, quindi, per la cantante e ora c'è solo da chiedersi se nella vita della donna ci sia un amore oppure no visto che la sua carriera sta andando a gonfie vele.

© Riproduzione Riservata.