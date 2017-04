FABIO BASILE e ANASTASIA KUZMINA/ Ottima prima manche (Ballando con le stelle 2017, 15 aprile)

Fabio Basile e Anastasia Kuzmina

FABIO BASILE E ANASTASIA KUZMINA, LA COPPIA IN GARA SU RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 15 APRILE) - Tra poche ore va in onda sulle frequenze di Rai 1 una nuova ed avvincente puntata della trasmissione Ballando con le stelle 2017. Tra i concorrenti in gara in questa edizione c’è anche il noto judoka italiano, campione olimpico a Rio De Janeiro 2016, Fabio Basile. Al suo fianco la ballerina professionista Anastasia Kuzmina che lo sta guidando in un percorso di costante crescita da punto di vista tecnico. Non a caso i due sono tra le quattro coppie che ha già passato quest’ultimissimo step del programma in attesa di scoprire l’esito dello spareggio che vede in lizza Martin Castrogiovanni, Martina Stella e Antonio Palmese. In attesa di vedere cosa avranno preparato per questo nuovo appuntamento, ricordiamo quanto fatto nel corso della settima puntata trasmessa lo scorso sabato 8 aprile Fabio Basile e Anastasia Kuzmina.

FABIO BASILE E ANASTASIA KUZMINA, LA COPPIA IN GARA SU RAI 1: MOLTO BENE NELLA PRIMA MANCHE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 15 APRILE) - Nella puntata mandata in onda lo scorso sabato 8 aprile nella prima manche Fabio Basile e Anastasia Kuzmina sono stati i primi ad esibirsi. Il loro è stato un appariscente Reggeton. Una scelta azzardata ma che appare quanto mai azzeccata visti i voti raccolti. Ivan Zazzaroni ha dato un otto, Fabio Canino lo ha premiato con un 9 mentre gli altri componenti della giuria ed ossia Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli sono andati oltre dando uno stratosferico dieci per un computo complessivo pari a 47 punti. Un risultato che ha confermato la crescita del judoka il che lo inserisce di diritto nella stretta cerchia quanto meno per il podio. Nella seconda manche, Basile si ritrova a doversi confrontare con il principale favorito alla vittoria finale ed ossia Oney Tapia. Il giovane concorrente fa una bella prova ma non riesce a convincere del tutto la giuria che infatti propende per un 4-1 a favore dell’atleta paraolimpico. Una sconfitta che tuttavia si è dimostrata indolore visto che la coppia ha comunque superato la puntata.

