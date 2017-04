FABRIZIO CORONA/ News, nuovi guai giudiziari: Luigi Mario Favoloso passa alle vie legali

Fabrizio Corona

FABRIZIO CORONA, NEWS: NUOVI GUAI GIUDIZIARI PER L’EX RE DEI PAPARAZZI: LUIGI MARIO FAVOLOSO PASSA ALLE VIE LEGALI – I guai legali di Fabrizio Corona potrebbero non finire con il processo che lo vede come imputato per intestazione fittizia di beni. Durante l’ultima udienza del processo in questione, infatti, l’ex re dei paparazzi ha fatto il nome di Luigi Mario Favoloso, fidanzato dell’ex moglie Nina Moric, come colui che ha messo la bomba carta esplosa sotto casa sua nella notte tra il 15 e il 16 agosto 2016. Un’accusa pesante quella di Fabrizio Corona a cui Luigi Mario Favoloso ha prontamente smentito prima con dichiarazioni ufficiali e poi con un post pubblicato su Facebook con cui ha annunciato di voler adire le vie legali contro l’ex marito della sua attuale compagna. “Nella vita ci sono momenti diversi. Alcuni si possono dedicare al lavoro, allo svago e all’intrattenimento, altri devono necessariamente essere dedicati alla riflessione. Dopo aver riflettuto sugli eventi degli ultimi mesi, ed in particolare degli ultimi giorni, ho preso due importanti decisioni. Querelerò il signor Fabrizio Corona perché parlando in un’aula del Tribunale di Milano mi ha attribuito un reato particolarmente infamante che non ho commesso”.Cliccate qui per vedere il post.

A sostenere Luigi Mario Favoloso c’è Nina Moric che sta replicando all’ex marito con una sottile ironia. L’ex moglie dell’ex re dei paparazzi è sicura che la verità sia quella del suo attuale fidanzato. Condividendo quanto scritto da Luigi Mario Favoloso (leggete sopra), Nina Moric ha aggiunto: “Il mio fidanzato mi ha sempre supportato e sostenuto da quando stiamo insieme, se per una volta posso essere io ad essere d'aiuto, lo sarò. Ps: questo è solo l'inizio”. Cliccate qui per vedere il post.

