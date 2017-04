FEDERICA CARTA/ Le punzecchiature da parte di Mike Bird (Amici Serale 2017)

Federica Carta ad Amici serale 2017

FEDERICA CARTA, LA CANTANTE DEI BLU: L’ATTACCO DI MIKE BIRD (AMICI SERALE 2017) – Questa sera, sabato 15 aprile, su Canale 5 va in onda un nuovo ed appassionante appuntamento con il celebre talent Amici 16 condotto come di consueto da Maria De Filippi. Si tratta della quarta puntata di questa intensa fase serale, nel corso della quale per il momento sta avendo la meglio la squadra dei Bianchi guidata dal frontman dei Bluevertigo Morgan. Infatti, nella squadra dei Blu di Elisa ci sono state già due pesanti eliminazioni. Tuttavia nelle fila di Blu sono presenti talenti di altissimo profilo come la cantante romana Federica Carta indicata da molti come la principale favorita alla vittoria finale. Tuttavia questo non sembra essere un periodo eccezionale per la giovane artista come del resto testimoniano le critiche mosse nei suoi confronti dal cantante Mike Bird. Bird ha invitato la collega a smettere di lamentarsi giacché la giuria tende sempre a premiarla nonostante lei stessa ammetta di essere in crisi non riuscendo a cantare al meglio determinati pezzi.

FEDERICA CARTA, LA CANTANTE DEI BLU: BATTE VITTORIA MARKOV ALLO SPAREGGIO (AMICI SERALE 2017) – Nella terza puntata della fase serale trasmessa sulle frequenze del canale Mediaset lo scorso sabato 8 aprile, la cantante della squadra dei Blu Federica Carta, ha nuovamente dato dimostrazione delle proprie eccezionali capacità canore. È stata costretta a guadagnare immediatamente il centro del palco affrontando nella prima manche il ballerino dei bianchi Sebastian. La Carta ha incantato pubblico e giuria con una sublime interpretazione del brano portato al successo da Marco Mengoni, Ti ho voluto bene veramente. Una esibizione che non ha lasciato scampo al concorrente della squadra dei Bianchi con il punto che è stato conquistato senza eccessivi patemi dalla cantante romana. Nel corso della serata la stessa allieva dei blu si è quindi esibita una seconda volta cantando un famoso brano di Lana Del Rey intitolato Young and beautiful. Anche in questo caso in studio si è respirata una atmosferica magica con la giovane allieva che ha saputo trasmettere quelle emozioni necessarie per sperare di avere successo nel mondo della musica.

