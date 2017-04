GRIMM 6/ Anticipazioni del 15 aprile 2017: Diana cercherà di uccidere Monroe?

Grimm 6, in onda su Premium Action in prima Tv assoluta

GRIMM 6, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, sabato 15 aprile 2017, Premium Action trasmetterà un nuovo episodio di Grimm 6, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "Trust Me Knot". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: mentre Nick (David Giuntoli) e Renard (Sasha Roiz) hanno un faccia a faccia, Rosalee (Bree Turner) e Monroe (Silas Weir Mitchell) cercano un'uscita dai sotterranei per raggiungere l'amico. La coppia discute anche dell'eventualità di non sopravvivere e di rivelare che aspettano un bambino. Eve (Elizabeth Tulloch) invece si trasforma per qualche istante di fronte a Trubel (Jacqueline Toboni), prima di essere raggiunte dal resto della squadra. Intanto, Adalind (Claire Coffee) rivela a Renard che Diana (Hannah R. Loyd) ha visto i lividi sul suo collo e l'ha spinto ad uccidere Bonaparte (Shaun Toub). Una volta riuniti a Nick, Eve scopre che è riuscito a guarirla grazie al legnetto magico preso alla Foresta Nera. Per riuscire a salvare le apparenze, Renard inizia invece a diffondere in giro la voce che Nick è responsabile degli ultimi omicidi. Dà poi ordine di catturarlo e di ucciderlo nel caso in cui dovesse fare resistenza. Più tardi, Eve viene catturata da un Wesen ucciso nel negozio e che cerca di appropiarsi della sua anima per resuscitare, ma Rosalee taglia il braccio alla creatura per interrompere il contatto. Nel frattempo, Hank (Russell Hornsby) e Wu (Reggie Lee) scoprono che su Nick pende un mandato di cattura, mentre Renard riceve l'ordine di eliminare il Grimm entro 24 ore per poter riprendere il controllo della città. Più tardi, Adalind rivela a Nick che Renard le ha messo un anello al dito legato ad un maleficio che potrebbe compromettere la vita dei figli. In piena notte, la SWAT irrompe nella villa di Rosalee e Monroe a mitra spianato, ma Nick è già fuggito. Renard invece continua ad essere tormentato da visioni di sangue per via del senso di colpa di ciò che ha commesso. Nick si rifugia da Bud (Danny Bruno), mentre le autorità rintracciano l'auto dell'ex detective. Hank e Wu raggiungono l'officina così come tutto il resto della squadra, per organizzare il da farsi. Nonostante l'offerta degli amici di rimanere a proteggerlo, Nick pretende che riprendano le loro vite normalmente. La Polizia invece individua il numero di Bud fra i numeri più chiamati da Nick e Renard capisce subito che il Grimm potrebbe trovarsi nell'officina. Hank e Wu discutono in seguito della possibilità di uccidere Renard, che viene guardato a vista dai poliziotti. Ore dopo, Wu scopre che Renard ha smascherato Bud ed avvisa subito Nick, che a quel punto deve creare un diversivo per riuscire a distogliere gli agenti di sorveglianza. Monroe e Bud fingono di nascondere Nick in un frigorifero, quando il SERT team circonda la zona. Mentre Eve cerca invano di trasformarsi, Renard dà l'ordine ai suoi uomini di eliminare chiunque si trovi nell'officina in quel momento.

GRIMM 6, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 15 APRILE 2017, EPISODIO 2 "TRUST ME KNOT" - Il Sindaco Renard ordina che Nick venga arrestato a tutti i costi ed invia le squadre Sert e Swat per catturarlo, ma fa anche in modo che l'ex detective possa salvarsi. Nonostante questo, si rifiuta di nasconderlo. Intanto, Wu ed Hank decidono di tentare il tutto per tutto ed organizzano l'arresto di Renard. Il Sindaco tuttavia è davvero innocente per l'omicidio di Back Claw e della pr, nonché sua amante. Adalind si rifiuta infine di difenderlo ed accetta di stipulare un accordo di ferro con Nick, ma decide di fare marcia indietro dopo che il giudice Stancroft decide che Renard non deve farsi avanti. Rosalee invece accetta di guardare a vista i figli di Adalind, ma fa l'errore di lasciare che Diana le dimostri il proprio potere su Monroe non appena Trubel si presenta in negozio senza preavviso.

© Riproduzione Riservata.