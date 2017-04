I DUE MARESCIALLI/ Su Iris il film con Totò e Vittorio De Sica (oggi, 15 aprile 2017)

I due marescialli, film prima serata

I DUE MARESCIALLI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 15 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - I due marescialli, il film in onda su Iris oggi, 15 aprile 2017 alle ore 20:55. Una commedia del 1961 diretta da Sergio Corbucci (Django, Vamos a matar companeros, Chi trova un amico trova un tesoro) ed interpretata da Totò (La banda degli onesti, Guardie e ladri, Totò e Peppino e la malafemmina), Vittorio De Sica (Ladri di biciclette, Sciuscià, La ciociara) e Gianni Agus (Il venditore di palloncini, La pretora, Culo e camicia).Sia il regista che i protagonisti erano in quel periodo impegnatissimi. Durante i primi giorni delle riprese di I due marescialli Corbucci lavorava al film solo nel pomeriggio, perchè la mattina era impegnato a concludere le riprese per Romolo e Remo. Lo stesso De Sica aveva le mattine impegnate nelle riprese di un episodio di Boccaccio '70, e poteva dedicarsi a I due marescialli solo nel pomeriggio. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

I DUE MARESCIALLI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 15 APRILE 2017: LA TRAMA - 1943, alla vigilia dell'8 settembre, quando, deposto il Duce, Badoglio proclama l'armistizio con le forze alleate. Il maresciallo dei Carabinieri Vittorio Cotone (Vittorio De Sica) ha appena arrestato un ladruncolo, Antonio Capurro (Totò) in una stazione ferroviaria mentre stava rubando dei bagagli travestito da prete. Proprio in quel momento la stazione viene però bombardata e nel caos che segue, Antonio riesce a fuggire con la divisa del maresciallo, dopo aver fatto indossare all'uomo il suo abito da prete. I due si ritrovano in un paesino, Scalitto, su due fronti contrapposti. Il ladro Capurro, creduto un vero carabiniere, viene messo dal podestà fascista (Gianni Agus), appoggiato dagli occupanti tedeschi, a controllare il paesino. Il vero maresciallo, intanto, si rifugia in una chiesa e finisce rapidamente ad essere coinvolto nella resistenza locale contro i tedeschi. Il (vero) maresciallo Cotone riesce però a convincere il ladruncolo Antonio a continuare a fingersi un carabiniere, e fare il doppio gioco per la resistenza. Antonio però non è in grado da comportarsi da vero maresciallo, mentre Cotone non sa come comportarsi per fingersi un prete. A complicare ulteriormente il loro gioco arriva in visita Immacolata (Olimpia Cavalli), fidanzata di Vittorio. Per risolvere la questione viene organizzato un finto matrimonio fra Antonio, che deve continuare a fingersi il maresciallo e quindi il fidanzato di Immacolata, e la ragazza, mentre Cotone, in abito talare, officia la cerimonia. Quando gli Alleati stanno per arrivare in paese, però, due partigiani amici di Vittorio vengono arrestati dai tedeschi. Per onorare la divisa che indossa, anche se illegalmente, Antonio è disposto a giocare il tutto per tutto pur di liberarli.

