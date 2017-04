IL COLONNELLO VON RYAN/ Su Rai Movie il film con Frank Sinatra (oggi, 15 aprile 2017)

Il colonnello Von Ryan, film prima serata

IL COLONNELLO VON RYAN, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 15 APRILE 2017: IL CAST - Il colonnello Von Ryan, il film in onda su Rai Movie oggi, 15 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere guerra con il titolo originale Von Ryan's Express, è stata diretta dal regista Mark Robson del 1965 ed interpretata da Frank Sinatra, Trevor Howard e Adolfo Celi. La trama è stata ispirata da un romanzo di David Westheimer. Ma vediamo subito nel dettaglio la trama del film.

IL COLONNELLO VON RYAN, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 15 APRILE 2017: LA TRAMA - Il protagonista del film è il colonnello Joseph L. Ryan dell'aviazione statunitense. Il suo aereo, durante una missione di ricognizione sulla penisola italiana durante la Seconda Guerra Mondiale nell'agosto del 1943 viene abbattuto. Joseph, scaraventato a terra in seguito all'impatto, viene fatto prigioniero dai soldati italiani e rinchiuso all'interno di un campo di concentramento nel meridione d'Italia dove sono stipati circa quattrocento detenuti tra soldati inglesi ed americani. Il campo di concentramento in cui viene internato il colonnello Ryan versa in terribili condizioni a causa del coordinamento del comandante Battaglia. Ryan viene denominato con il termine dispregiativo Von in quanto, secondo gli altri detenuti, collabora con gli italiani. Dopo l'8 settembre dello stesso anno, viene fatto prigioniero dai nazisti che lo deportano in Germania assieme agli altri detenuti. Il colonnello Ryan però riesce a fuggire e a sequestrare il treno su cui viaggia assieme agli altri prigionieri. Uno dei detenuti si finge un maggiore tedesco e con l'utilizzo di documenti fasulli lascia intendere che il treno trasporti opere d'arte da consegnare in Germania. Con questo stratagemma il convoglio riesce a superare un posto di blocco della Gestapo. Nel frattempo i tedeschi sono alla ricerca dei fuggitivi ma il macchinista del treno riesce a deviare poco prima della stazione di Milano verso la Svizzera. Nonostante i fuggitivi riescano per un breve lasso di tempo ad oscurare il segnale che indica la posizione del treno ai tedeschi, questi ultimi riescono ad organizzare un gruppo d'assalto per inseguirli. Una flotta di aerei da caccia viene inviata a bombardare il convoglio prima che questo riesca a giungere in Svizzera.

