IL RE DEI RE/ Su Rete 4 il film con Jeffrey Hunter e Siobhan McKenna (oggi, 15 aprile 2017)

Il re dei re, film prima serata

IL RE DEI RE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 15 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Il re dei re, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 20.30. Una pellicola di genere epica, storica e religiosa dal titolo originale King of Kings, realizzata nel 1961 ed è stata diretta dal regista Nicholas Ray, la sceneggiatura si basa sui vangeli, e il film racconta gli episodi salienti della vita di Gesù Cristo. Il personaggio principale di Gesù è interpretato dall'attore Jeffrey Hunter, Siobhan McKenna interpreta Maria, la Madre di Gesù, Robert Ryan è Giovanni il Battista e Hurd Hatfield veste i panni del procuratore romano Ponzio Pilato. La voce narrante in lingua originale è quella di Orson Welles, che per la versione italiana fu doppiato da Gino Cervi. In molti all'epoca in cui il film uscì nelle sale cinematografiche criticarono la scelta di Jeffrey Hunter come interprete, poiché sembrava che egli avesse un aspetto troppo giovanile. In realtà Hunter aveva esattamente 33 anni quando interpretò Gesù, l'età che questi doveva avere secondo la narrazione dei Vangeli. Il pubblico però era abituato a vedere attori più vecchi recitare questo ruolo. Per il ruolo di Cristo erano stati fatti anche altri nomi prima che venisse scelto Jeffrey Hunter. Si era pensato a Keith Michell, Christopher Plummer, Richard Burton, Peter Cushing e Max von Sydow. Quest'ultimo avrebbe recitato la parte del Cristo qualche anno dopo, nel film La più grande storia mai raccontata (1965). Ma ecco in breve la trama del film.

IL RE DEI RE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 15 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film ha inizio qualche anno prima della nascita di Gesù, quando Gerusalemme viene saccheggiata dal condottiero romano Gneo Pompeo Magno. Passano alcuni anni ed Erode diventa il re della Giudea, in quel periodo si svolge un grande censimento e arriva a Betlemme una coppia formata da Giuseppe e Maria. La donna attende un bambino e deve partorire in una stalla. Nasce un bambino che lei chiama Gesù, che in molti giungono ad adorare. Il piccolo cresce, e quando è adulto lascia la casa dei suoi genitori e prende a predicare la parola di Dio. radunando attorno a se molti seguaci. Ma le autorità temono il carisma di Gesù e cercano in ogni modo di porre fine alla sua predicazione.

