IL SEGRETO / Anticipazioni spagnole e italiane: Beatriz disperata, ha perso Matias per sempre?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: BEATRIZ ILLUSA E DISPERATA - Nelle puntate spagnole de Il Segreto, Matias ha chiesto a Marcela di sposarlo, prendendosi la sua responsabilità. Paco, il padre della ragazza, e i Castaneda si sono già accordati su tutti gli aspetti delle nozze, che dovranno essere celebrate quanto prima per evitare lo scandalo. In tutto questo trambusto però ci sarà un piccolo particolare da non sottovalutare: Beatriz non è ancora stata informata della novità e continuerà a credere che tra lei e Matias ci siano delle speranze di riconciliazione. Per confessarle tale errore che segnerà la fine del loro amore, il giovane Castaneda fisserà un incontro nel quale Beatriz si presenterà con il massimo dell'entusiasmo. Penserà infatti che Matias voglia tornare da lei, ma sarà costretta a ricredersi velocemente: anche se il ragazzo non troverà le parole giuste, sarà Marcela a presentarsi senza invita annunciando le loro imminenti nozze...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 15 APRILE: CAMILA CERCA LA VERITA' - Non ci sarà un solo giorno di pausa nella programmazione settimanale de Il Segreto, che tornerà anche oggi a partire dalle ore 15:00 circa. In tale episodio si tornerà a parlare delle sorti di Beatriz, ancora molto scossa dai terribili incubi degli ultimi giorni. Matias cercherà di capire cosa le stia accadendo, per aiutarla come l'amica aveva fatto in precedenza per i suoi problemi ma la giovane Mella non si aprirà con lui. Sarà compito di Camila trovare una soluzione a questi terribili sogni che preoccuperanno tutti gli abitanti di Los Manantiales, restando senza un'apparente giustificazione. Per questo rivelerà alla sua protetta di avere in mente un piano per scoprire la verità, ma che avrà bisogno del suo aiuto per giungere ad una soluzione. Camila sarà disposta ad aiutarla? I problemi alle sorgenti riguarderanno anche il difficile rapporto tra Hernando e Severo: quest'ultimo sarà pronto alla sua vendetta, dopo aver scoperto che Dos Casas era a conoscenza dell'attentato che lo aveva ferito.

© Riproduzione Riservata.