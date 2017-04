IL VOLO/ Ospiti di Maria De Filippi sveleranno la loro vita privata? (Amici Serale 2017)

Amici Serale 2017 di Maria De Filippi

IL VOLO, IL TRIO CHE RENDE ONORE ALLA MUSICA ITALIANA (AMICI SERALE 2017) - Maria De Filippi, per cercare di contrastare Ballando con le stelle, sfodera una corazzata imponente per abbattere in ascolti la concorrenza. Infatti, tra gli ospiti della nuova puntata dello show del sabato sera ci sarà il trio dei tenori Il Volo, nato nel programma di Antonella Clerici Ti lascio una canzone e che ha raggiunto il successo mondiale anche grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2015. Conoscete tutti su questo gruppo dei record? Ecco alcune curiosità in merito. Innanzitutto, Piero Barone e Ignazio Boschetto sono entrambi sicialiani. Il primo è nato ad Agrigento, il secondo a Marsala in provincia di Trapani. Grazie a Tony Renis, i tre tenori hanno raggiunto il successo internazionale tanto che nel 2012 hanno aperto i concerti di Barbra Streisand. Inoltre, la canzone Grande Amore ha avuto delle visualizzazioni incredibili, 86 milioni.

IL VOLO, ECCO LE NEWS SULLA LORO VITA SENTIMENTALE (AMICI SERALE 2017)- I tre tenorini, soprannominati in questo modo con palese riferimento a Domingo-Carreras-Pavarotti, sono impegnatissimi con i loro lavori ma, come tutti i giovani ventenni, hanno anche una brillante vita privata. Secondo numerose indiscrezioni, Ignazio sarebbe fidanzato con una persona di nome Alessandra mentre Pietro sarebbe l'unico single. Gianluca, il playboy del gruppo, avrebbe una fidanzata di nome Martina. Sicuramente, negli ultimi mesi, la decisione che ha puntato i riflettori su Il Volo non ha riguardato la loro sfera personale ma lavorativa. I tre, infatti, si sono rifiutati di suonare in onore della cerimonia di insediamento del presidente Donald Trump. I ragazzi si sono detti contrari alle sue idee, sopratutto per i suoi ideali xenofobi e razzisti. "Non potevamo cantare per una persona con cui non condividiamo quasi niente" sono state le loro parole.

IL VOLO, LA SCHEDA (AMICI SERALE 2017) - Il Volo è un gruppo musicale composto da due tenori e un baritono, Pietro Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Nel loro repertorio ci sono brani appartenenti alla tradizione classica italiana e internazionale con stile e arrangiamenti moderni, incidendo anche brani in lingua francese e inglese. Grande successo è stato ottenuto da Il Volo all'Eurovision Song Contest 2015, dove il gruppo si è classificato terzo. Il trio è nato nel 2009 nella trasmissione di Antonella Clerici Ti lascio una canzone e sotto l'ala protettrice di Roberto Cenci. Tra il 2011 e 2012 i tre tenori raggiungono l'apice del successo, entrando anche nella classifica della Billboard 200. Nel 2013 esce un loro album con brani natalizi mentre nel 2014 ottiene due nomination ai Billboard Latin Music Awards. Nel 2015, il Festival di Sanremo rappresenta la loro consacrazione.

© Riproduzione Riservata.