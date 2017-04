Isola dei Famosi 2017/ News: i naufraghi si raccontano nella puntata speciale di Verissimo (oggi, 15 aprile)

Isola dei Famosi 2017

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: L'AVVENTURA DEI NAUFRAGHI A VERISSIMO! (OGGI, 15 APRILE) - Sull’Isola dei Famosi 2017 si sono spenti i riflettori già da qualche giorno, ma in tv e sui social si continua a discutere senza sosta delle particolari dinamiche che hanno caratterizzato le ultime settimane di permanenza dei tanti naufraghi in Honduras. I protagonisti dell’edizione appena terminata, alla luce del successo riscontrato, oggi saranno ospiti di Silvia Toffanin, che darà vita a una puntata speciale di Verissimo tutta dedicata al percorso evolutivo che ha caratterizzato l'avventura dei naufraghi a Cayo Cochinos. Si parlerà, naturalmente, del vincitore, delle strategie mese in atto dai finalisti di questa edizione, ma anche delle tante emozioni vissute sull'isola, dove i legami affettivi hanno spesso preso il posto delle tante strategie messe in atto dai diversi concorrenti. Ospiti del pomeriggio di Canale 5 i finalisti del reality Eva Grimaldi, Nancy Coppola, Malena, Simone Susinna e Raz Degan, ma verrà dato ampio spazio anche ai tanti naufraghi che hanno avuto un ruolo fondamentale nelle vicende honduregne.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: NANCY COPPOLA E GIULIA CALCATERRA ANNUNCIANO LA LORO PRESENZA A VERISSIMO (OGGI, 15 APRILE) - I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017 saranno i protagonisti della puntata speciale di Verissimo, al via oggi pomeriggio a partire dalle 16.30, su Canale 5. Ospite di Silvia Toffanin anche la cantante neomelodica Nancy Coppola, che nella finale del reality è riuscita ad arrivare a un passo dal podio conquistando la quarta posizione. "Ci vediamo a verissimo sabato alle 16:10 Non Mancate #verissimo #isoladeifamosi ", ha scritto l’ex naufraga poche ore fa sul suo profilo Instagram. Assieme a lei, nella puntata dedicata agli ex concorrenti, ci sarà anche Giulia Calcaterra, che ha annunciato la sua presenza nel salotto di Silvia Toffanin pubblicando un video sul suo profilo ufficiale. “Sabato a @verissimoff vi aspetta una puntata intera dedicata all'@isoladeifamosi. Non perdetela!”, ha scritto sui social l’ex naufraga. Se vi siete persi il filmato, potete visualizzarlo sul suo account ufficiale cliccando qui.

