JAMES BLUNT/ L'Ospite di Maria De Filippi presenta l'album The Afterlove (Amici Serale 2017)

James Blunt ad Amici Serale 2017

JAMES BLUNT TORNA CON UN NUOVO ALBUM (AMICI SERALE 2017) - James Blunt, ospite di Amici Serale 2017, ha raccontato la genesi del nuovo album The Afterlove. In questi ultimi giorni, il cantautore ha rilasciato diverse interviste in cui ha confessato di aver messo il doppio del tempo per la creazione di questo lavoro perchè intenzionato a fare qualcosa di speciale. "Ho scritto circa 100 canzoni e poi ho scelto le più belle". Per l'occasione, James Blunt collabora con personalità d'eccesione e cioè Ed Sheran e Ryan Tedder. Proprio con Sheran sarà in tour per tre mesi. Il cantante, nei suoi brani, inserisce le emozioni che vivono gli esseri umani ma anche quelle più vicine a lui e che lo rigurdano personalmente come l'amore per il figlio e la moglie. Inoltre, non mancano riferimenti alla sua esperienza militare nei Balcani che lo ha segnato molto. Ha detto di dovere molto a You're Beautiful ma che ora scrive canzoni più belle.

JAMES BLUNT, INIZIA IL TOUR DEL CANTANTE (AMICI SERALE 2017) - James Blunt è la star internazionale della prossima puntata di Amici di Maria De Filippi e troverà occasione per promuovere The Afterlove. Il cantante tornerà in Italia a novembre dato che ci sono tre date previste per la Capitale in cui Blunt canterà sicuramente Love me better e Bartender. Come già detto, il disco vede la partecipazione di Ed Sheran, amico di Blunt. I due vanno spesso a sciare insieme e dice che proprio con lui si preparerà per i concerti italiani. "Il mio manager mi ha comunicato che avrei suonato a Firenze il 13 novembre e a Milano il giorno successivo. Gli ho chiesto: <>. Così abbiamo aggiunto la Capitale il 12 novembre. Ora è un bel tour italiano e non vedo l'ora di suonare da voi" ha affermato Blunt a Tv Sorrisi e Canzoni. James Blunt ha affermato di tenere molto a You're Beautiful ma di come ora crei canzoni sicuramente più mature. Gioca molto con i social network, dove pubblica spesso Tweet autoironici o rivolti ai suoi colleghi. Emblematico fu il caso in cui accusò, scherzosamente, Bruce Springsteen di aver copiato da The Afterlove la copertina del Gratest hits del 1994.

JAMES BLUNT, LA SCHEDA (AMICI SERALE 2017) - James Blunt è un cantautore che unisce pop, folk e rock melodico. Suona pianoforte e chitarra. Nella sua carriera ha venduto 20 milioni di album e 23 milioni di singoli nel mondo. E' nato nel 1974 e dopo gli studi superiori si iscrive all'università di Bristol. Nel 1998 inizia la formazione alla Royal Military Academy, diventando in seguito ufficiale presso il Life Guards Regiment. Un anno dopo aver lasciato l'esercito, Blunt firma il contratto con la Custard Records e solo col suo terzo singolo You're Beautiful, Blunt raggiunge il successo internazionale debuttando al 12 posto dei miglior singoli del Regno Unito. Da quel momento in poi, pubblicherà altri 5 album.

