KSENIYA BELOUSOVA e RAIMONDO TODARO/ La modella ad un passo dalla finalissima (Ballando con le stelle 2017)

Kseniya Belousova e Raimondo Todaro a Ballando con le stelle 2017

KSENIYA BELOUSOVA e RAIMONDO TODARO, LA COPPIA IN GARA SU RAI 1: AD UN PASSO DALLA FINALISSIMA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 15 APRILE) – Tra poche ore sulle frequenze di Rai 1 viene trasmesso un atteso ottavo appuntamento con questa edizione 2017 del talent televisivo Ballando con le stelle condotto come consuetudine da Milly Carlucci con la collaborazione di Paolo Belli e con Valeri Scanu che si sta occupando dell’interazione con il mondo dei social. Si tratta del penultimo atto (la semifinale) con quattro coppie che hanno già raggiunto questo obiettivo tra cui quella composta dalla modella russa Kseniya Belousova e dal ballerino professionista e volto noto del programma Raimondo Todaro. Il loro approdo in semifinale da un lato è stato salutato come una sorta di sorpresa ma dall’altro è la conferma della doti artistiche della modella russa, caratteristica essenziale per avere un futuro nel mondo dello spettacolo come più volte evidenziato nelle interviste rilasciate nel corso delle settimane quale suo principale obiettivo. In attesa di scoprire se la Belousova in coppia con Todaro saprà fare un ulteriore passo in avanti e quindi arrivare alla finalissima, facciamo un piccolo salto indietro nel tempo ricordando quanto fatto nella scorsa puntata.

KSENIYA BELOUSOVA e RAIMONDO TODARO, LA COPPIA IN GARA SU RAI 1: SCONFITTA DA ANTONIO PALMESE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 15 APRILE) – Nella puntata di Ballando con le stelle mandata in onda lo scorso sabato 8 aprile, la coppia composta dalla modella russa Kseniya Belousova e dal ballerino Raimondo Todaro è stata grande protagonista tant’è che è riuscita a piazzarsi nelle prime quattro posizioni guadagnandosi l’accesso diretto alla semifinale. Nella prima manche, come per le altre concorrenti donne, la Belousova si è dovuta esibire da sola nella Danza del ventre sotto lo sguardo attendo del proprio maestro Todaro che ovviamente nella precedente settimana l’aveva adeguatamente preparata. Aiutata da un fisico statuario, la modella ha saputo fare breccia nel cuore dei giurati che l’hanno premiata con voti decisamente positivi. Nella seconda manche, il format ha previsto una sfida di coppia con la Belousova e Todaro che hanno dovuto fronteggiare nel freestyle veloce Antonio Palmese e Samanta Togni. Per la giuria meglio l’attore italiano per cui al termine delle due manche Kseniya si è ritrovata in difficoltà salvo riprendersi grazie al tesoretto di 49 punti che le è arrivato dalla Maples (ballerina per una notte) e al voto del pubblico.

© Riproduzione Riservata.