L’ONORE E IL RISPETTO 5/ Anticipazioni quarta puntata 21 aprile 2017: un nuovo amore per Tonio

L'onore e il rispetto 5

L’ONORE E IL RISPETTO 5 - ULTIMO CAPITOLO, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 21 APRILE 2017 Siamo quasi arrivati a metà stagione de L’onore e il rispetto 5 - Ultimo capitolo. Tonio continua a meditare vendetta e si è appena ricordato di come poter rimettere le mani sui 50 miliardi che aveva depositato su un conto cifrato in Svizzera. Le anticipazioni sulla quarta puntata della fiction di Canale 5 dicono che Fortebracci riuscirà a entrare in possesso di questa somma che potrebbe permettergli di contrastare più seriamente Ettore. Il quale, probabilmente, dovrà fronteggiare i tentativi di Trapanese di impedire che si sposi con Rosalinda. De Nicola, però, potrebbe dover fare i conti con una suor Lucia non proprio lucida e che è ossessionata dall’idea di sposarlo. Come se non bastasse, per tanti possibili matrimoni in arrivo ce n’è uno che sembra non poter sciogliersi: quello di Maino, la cui moglie pare determinata a non lasciargli vivere la sua nuova storia d’amore con Daria. La Bertolaso, tra l’altro, farà delle scoperte molto importanti su Ettore e Rosalinda e questo mettere in serio pericolo qualcuno. Le anticipazioni dicono però qualcos’altro di davvero interessante. Tonio, infatti, incontrerà una donna che sarà destinata a diventare davvero importante per lui. E a quanto pare noi l’abbiamo già vista, seppur di sfuggita, nella terza puntata.

