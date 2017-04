LA LEGGENDA DEGLI ANIMALI MAGICI/ Su Italia 1 il film con Johann Harmse (oggi, 15 aprile 2017)

La leggenda degli animali magici, film

LA LEGENDA DEGLI ANIMALI MAGICI, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 15 APRILE 2017: IL CAST - La leggenda degli animali magici, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 14.00. Una pellicola di genere avventura che è stata realizzata nel 2008 ed interpretata da Johann Harmse nel ruolo del protagonista Jimmy Westwood. Del cast fanno parte anche Ketrice Maitisa, Caroline Goodall, Robin Smith e Eddie Eckstein. Il film è stato diretto da Lourens Blok ed è una produzione olandese molto apprezzata dalla critica. Tra i premi vinti vanno citati quelli per il miglior film al Cairo International Film Festival for Children e al Toronto Sprockets International Film Festival for Children, entrambi nel 2009. Va menzionata anche un'importante nomination, ovvero quella per la miglior colonna sonora al Nederlands Film Festival nel 2008. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA LEGENDA DEGLI ANIMALI MAGICI, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 15 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato in Sudafrica ed è incentrato sulle vicende del giovane Jimmy Westwood. Quest'ultimo, un giorno, incontra Charita, ragazza appartenente a una tribù del luogo, e Seraf, una giraffa parlante che dona al ragazzo un ciondolo magico. Jimmy, come ringraziamento, libera la giraffa, ma viene fermato dalla polizia accorsa in aiuto del proprietario dell'animale. Quando riesce a tornare in libertà grazie all'intervento della madre, il giovane protagonista inizia a raccogliere informazioni su Seraf e viene a conoscenza di un gruppo formato da sette animali magici, questi interverranno nella battaglia imminente tra due tribù del luogo, una delle quali è proprio quella di cui fa parte Charita. Anche Jimmy, spinto dal coraggio e dalla voglia di avventura, decide di partecipare allo scontro. Sul campo di battaglia il ragazzo incontra un nuovo personaggio, un bambino soldato con cui stringe ben presto amicizia. Purtroppo, però, Jimmy si imbatte nuovamente nel proprietario della giraffa Seraf, il quale gli causa altri problemi e rapisce sia il piccolo Westwood sia Charita. Ancora una volta l'intervento della madre di Jimmy è decisivo, tra l'altro, si scopre che la donna gioca un ruolo fondamentale nella guerra nascente tra le due tribù a causa della sua intenzione di costruire un campo da golf su un terreno sacro. Alla fine, la madre di Jimmy desiste dal suo proposito, mentre il figlio viene colpito da una pallottola e si salva soltanto grazie al ciondolo donatogli in precedenza da Seraf. Si tratta di una vicenda a lieto fine, avventurosa, ricca di scene d'azione e di dialoghi interessanti.

