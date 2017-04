LETTO A TRE PIAZZE/ Su Iris il film con Totò e Peppino De Filippo (oggi, 15 aprile 2017)

Letto a tre piazze, film seconda serata

LETTO A TRE PIAZZE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 15 APRILE 2017: IL CAST - Letto a tre piazze, il film in onda su Iris oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 23.00. Una pellicola di genere commedia che è stata prodotta nel 1960 e diretta da Stefano Vanzina, in arte Steno. Il principale interprete è Totò nel ruolo di Antonio Di Cosimo e da Peppino De Filippo in quello di Peppino Castagnano. Altri celebri componenti del cast sono Nadia Gray, Cristina Gaioni, Gabriele Tinti e Aroldo Tieri. Letto a tre piazze è un film che nel corso del tempo, ha riscosso successo e pareri positivi. La vicenda narrata, apparentemente paradossale, è in realtà ispirata a una storia realmente accaduta a Napoli. Notevole, inoltre, è la capacità di improvvisazione dimostrata dagli attori durante le riprese, alcune scene infatti, non erano previste dal copione e derivano unicamente dall'istinto degli interpreti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LETTO A TRE PIAZZE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 15 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film rappresenta la storia del professore di lettere Peppino Castagnano, rispettato a stimato da colleghi e studenti. Egli, proprio durante i festeggiamenti del decimo anniversario di matrimonio con la moglie Amalia, si trova ad avere a che fare con il primo marito di lei, Antonio Di Cosimo. Quest'ultimo, creduto morto durante la guerra, riappare improvvisamente ed entra a far parte della vita coniugale di Peppino e Amalia, dando origine a situazioni a dir poco comiche. Grazie anche al suggerimento del parroco Don Ignazio, la donna capisce di dover scegliere tra Antonio e Peppino, che simboleggiano rispettivamente il suo passato e il suo presente. I due uomini intraprendono una sorta di faida e com'è naturale, turbano la tranquillità della casa con continue discussioni. Per questo motivo, Amalia fugge alle Canarie in compagnia di Vacchi, avvocato non troppo segretamente innamorato di lei. I due litiganti tentano di raggiungere l'oggetto del loro amore ma, poiché il loro aereo precipita, sono ben presto dati per dispersi. Il finale, comico e inaspettato, rappresenta il coronamento di un film che assicurerà il divertimento di tutta la famiglia, l'avvocato Vacchi si ritroverà nella stessa, imbarazzante situazione iniziale degli sventurati Antonio e Peppino.

